Українські бійці відбили понад 80 штурмів російських окупантів від початку доби

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 83 бойових зіткнення.
Головні тези:
- З початку доби українські війська відбили 83 бойові зіткнення з російськими окупантами.
- Російські загарбники завдали 6 авіаційних ударів та понад 50 артилерійських обстрілів на різних напрямках.
- Українські бійці успішно відстояли позиції на Східному, Південно-Східному, Північно-Східному та інших напрямках фронту.
Актуальна ситуація на фронті 3 листопада
Оперативна інформація станом на 16:00 03.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 57 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили атаку ворога в районі Кам’янки.
На Куп’янському напрямку агресор 11 разів здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки. Шість боєзіткнень тривають в даний момент.
На Лиманському напрямку загарбницька армія сім разів атакувала в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставок.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Серебрянки та Виїмки, ще одне боєзіткнення триває.
На Костянтинівському напрямку, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр, наші воїни зупинили сім наступальних дій ворога, ще два боєзіткнення тривають. Під авіаційними ударами були Костянтинівка та Дружківка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 28 атак.
Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог атакував 11 разів. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень у районі населеного пункту Охотниче, чотири боєзіткнення досі триває.
На Оріхівському напрямку на даний час противник двічі атакував в районах Степногірська та Степового.
