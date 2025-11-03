Українські бійці відбили понад 80 штурмів російських окупантів від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 03.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 57 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили атаку ворога в районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор 11 разів здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки. Шість боєзіткнень тривають в даний момент.

На Лиманському напрямку загарбницька армія сім разів атакувала в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставок.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Серебрянки та Виїмки, ще одне боєзіткнення триває.