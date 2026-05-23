Украинские бойцы отбили почти 40 атак оккупантов с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы отбили почти 40 атак оккупантов с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток агрессор 39 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток агрессор атаковал украинские позиции 39 раз, однако все атаки были успешно отражены силами обороны.
  • Боевые столкновения происходили на различных направлениях фронта, при этом украинские военные успешно отбили атаки в ряде населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 23 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

  • На Южно-Слобожанском направлении продолжается одно боестолкновение с противником в районе Петро-Ивановки.

  • На Лиманском направлении Силы обороны отражали три боестолкновения в районах населенных пунктов Заречное, Диброва, Озерное, сейчас продолжается одно боеприкосновение.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закотное и Кривая Лука.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Кучерив Яр и Софиевка.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое. До сих пор длится четыре боестолкновения.

  • На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Тернового.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Согласие, Прилуки, Волшебное, Гуляйпольское.

  • На Ореховском направлении продолжается одна вражеская атака в районе Белогорья.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отбили более 70 атак оккупантов с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 54 боестолкновения с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?