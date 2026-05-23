Украинские бойцы отбили почти 40 атак оккупантов с начала суток

С начала суток агрессор 39 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток агрессор атаковал украинские позиции 39 раз, однако все атаки были успешно отражены силами обороны.
- Боевые столкновения происходили на различных направлениях фронта, при этом украинские военные успешно отбили атаки в ряде населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 23 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении продолжается одно боестолкновение с противником в районе Петро-Ивановки.
На Лиманском направлении Силы обороны отражали три боестолкновения в районах населенных пунктов Заречное, Диброва, Озерное, сейчас продолжается одно боеприкосновение.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закотное и Кривая Лука.
На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Кучерив Яр и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое. До сих пор длится четыре боестолкновения.
На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Тернового.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Согласие, Прилуки, Волшебное, Гуляйпольское.
На Ореховском направлении продолжается одна вражеская атака в районе Белогорья.
