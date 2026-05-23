Українські бійці відбили майже 40 атак окупантів від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 23.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку триває одне боєзіткнення з противником в районі Петро-Іванівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали три боєзіткнення у районах населених пунктів Зарічне, Діброва, Озерне, наразі триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Крива Лука.