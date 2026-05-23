Українські бійці відбили майже 40 атак окупантів від початку доби

Від початку доби агресор 39 разів атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- Силами оборони відбито майже 40 атак окупантів на різних напрямках фронту.
- Не менше 17 атак ворога було зафіксовано на Покровському напрямку.
Актуальна ситуація на фронті 23 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 23.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку триває одне боєзіткнення з противником в районі Петро-Іванівки.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали три боєзіткнення у районах населених пунктів Зарічне, Діброва, Озерне, наразі триває одне боєзіткнення.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Крива Лука.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке. Дотепер триває чотири боєзіткнення.
На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське.
На Оріхівському напрямку триває одна ворожа атака в районі Білогір’я.
