Украинские бойцы отбили почти 50 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Охримовка. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков в сторону Лимана и Ставков. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закотного, Рай-Александровки.