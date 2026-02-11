Украинские бойцы отбили почти 50 атак армии РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 47 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток украинские военные отразили около 50 атак армии РФ на разных направлениях фронта.
- Обострение ситуации на фронте: зафиксировано 47 боевых столкновений, включая обстрелы и атаки на позиции украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 11 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 11.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское и Охримовка. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков в сторону Лимана и Ставков. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закотного, Рай-Александровки.
На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и сторону Константиновки, Новопавловки, Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 18 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новопавловка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 16 атак.
На Александровском направлении агрессор атаковал трижды, в районе Согласия и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами потерпели Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили десять атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного, Цветочного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Волшебное, Горькое. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Ореховском направлении противник наступательных действий не производил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Новоалександровка, Веселянка.
На Приднепровском направлении враг совершил одно безуспешное наступательное действие и нанес авиаудару по населенному пункту Веселое.
