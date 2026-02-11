Українські бійці відбили майже 50 атак армії РФ від початку доби
Українські бійці відбили майже 50 атак армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • З початку доби українські військові відбили близько 50 атак російської армії в різних напрямках фронту.
  • Оперативна інформація станом на 16:00 11 лютого зафіксувала 47 бойових зіткнень, включаючи обстріли та атаки на позиції українських військ.

Актуальна ситуація на фронті 11 лютого

Оперативна інформація станом на 16:00 11.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське і Охрімівка. Три боєзіткнення на цей час тривають.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників у бік Лимана та Ставків. Одне боєзіткнення триває.

  • На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки, Софіївки.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

  • На Олександрівському напрямку агресор атакував тричі, у районі Злагоди та у бік Іванівки. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка.

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили десять атак окупантів, у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке. Два боєзіткнення ще тривають.

  • На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Новоолександрівка, Веселянка.

  • На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію та завдав авіаудару по населеному пункту Веселе.

