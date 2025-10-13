Украинские бойцы отбили почти 80 штурмов оккупантов РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре атаки. Сегодня противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемых авиационных бомбы, совершил 92 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Кутьковки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Купянска и Петропавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Шандриголово, Новоселовка, Торское.

На Славянском направлении противник совершил сегодня две атаки в районе населённого пункта Ямполь.