Украинские бойцы отбили почти 80 штурмов оккупантов РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- В результате 78 боевых столкновений украинские бойцы успешно отбили около 80 штурмов оккупантов РФ за сутки.
- На разных направлениях фронта украинские защитники препятствуют продвижению врага, держат рубежи и противостоят атакам российских войск.
- Свежая оперативная информация от Генерального штаба ВСУ отображает наступление противника на различных секторах фронта, украинские военные успешно отражают волны нападений.
Актуальная ситуация на фронте 13 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре атаки. Сегодня противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемых авиационных бомбы, совершил 92 обстрела.
На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Кутьковки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.
На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Купянска и Петропавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Шандриголово, Новоселовка, Торское.
На Славянском направлении противник совершил сегодня две атаки в районе населённого пункта Ямполь.
Силы обороны остановили одиннадцать из тринадцати вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николайполья, Полтавка.
На Покровском направлении российские войска 31 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в Новопавловке. Наши защитники уже отбили 24 атаки.
На Александровском направлении украинские защитники отбили три атаки противника, еще три боевых столкновения продолжаются. Враг атакует наши позиции вблизи населенных пунктов Ялта и Сосновки.
На Ореховском направлении агрессор провел три напрасных атаки в районе Степного.
На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-