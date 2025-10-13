Українські бійці відбили майже 80 штурмів окупантів РФ від початку доби.

Оперативна інформація станом на 16:00 13.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки. Сьогодні противник завдав два авіаційні удари, скинув чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 92 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог тричі намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Куп’янська та Петропавлівки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Торське.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні дві атаки в районі населеного пункту Ямпіль.