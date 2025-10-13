Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- Українські бійці відбили майже 80 штурмів окупантів РФ від початку доби.
- Захисники тримають рубежі та руйнують плани росіян на фронті.
- Детальна інформація про бойові зіткнення на різних напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 13 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 13.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки. Сьогодні противник завдав два авіаційні удари, скинув чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 92 обстріли.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.
На Куп’янському напрямку з початку доби ворог тричі намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Куп’янська та Петропавлівки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Торське.
На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні дві атаки в районі населеного пункту Ямпіль.
Сили оборони зупинили одинадцять із тринадцяти ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.
На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 24 атаки.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника, ще три бойові зіткнення тривають. Ворог атакує наші позиції поблизу населених пунктів Ялта та Соснівка.
На Оріхівському напрямку агресор провів три марні атаки в районі Степового.
На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.
