Украинские бойцы уничтожили еще 1020 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы уничтожили еще 1020 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 19 января 2026 достигли около 1 227 440 человек, из них 1020 - ликвидированы за последние сутки.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили 1020 оккупантов РФ за последние сутки в рамках конфликта, начавшегося в 2022 году.
  • Общие потери живой силы российских войск в период с 2022 по 2026 год превысили 1,2 млн человек, подтверждает информация от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ в войне против Украины

Также по состоянию на 19 января украинские защитники уже уничтожили:

  • танков — 11 573 (+2),

  • боевых бронированных машин — 23 922 (+3),

  • артиллерийских систем — 36 333 (+39),

  • РСЗО — 1 617 (+1),

  • средств ПВО — 1278 (+0),

  • самолетов — 434 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 110 215 (+765),

  • крылатых ракет — 4163 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • единиц автомобильной техники и автоцистерн — 74 876 (+170),

  • единиц специальной техники армии РФ — 4045 (+1).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 13 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 29 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 1060 оккупантов и 21 артсистему РФ
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?