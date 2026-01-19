Украинские бойцы уничтожили еще 1020 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 19 января 2026 достигли около 1 227 440 человек, из них 1020 - ликвидированы за последние сутки.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили 1020 оккупантов РФ за последние сутки в рамках конфликта, начавшегося в 2022 году.
- Общие потери живой силы российских войск в период с 2022 по 2026 год превысили 1,2 млн человек, подтверждает информация от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также по состоянию на 19 января украинские защитники уже уничтожили:
танков — 11 573 (+2),
боевых бронированных машин — 23 922 (+3),
артиллерийских систем — 36 333 (+39),
РСЗО — 1 617 (+1),
средств ПВО — 1278 (+0),
самолетов — 434 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 110 215 (+765),
крылатых ракет — 4163 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
единиц автомобильной техники и автоцистерн — 74 876 (+170),
единиц специальной техники армии РФ — 4045 (+1).
