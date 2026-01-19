Українські бійці знищили ще 1020 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2026-го сягнули близько 1 227 440 осіб, з них 1020 – ліквідовані за останню добу.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2026-го війська РФ зазнали загальних бойових втрат у живій силі понад 1 227 440 осіб.
- Українські захисники знищили 1020 окупантів упродовж останньої доби, ведучи активні бойові дії.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також станом на 19 січня українські захисники знищили вже:
танків — 11 573 (+2),
бойових броньованих машин — 23 922 (+3),
артилерійських систем — 36 333 (+39),
РСЗВ — 1 617 (+1),
засобів ППО — 1278 (+0),
літаків — 434 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 110 215 (+765),
крилатих ракет — 4163 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
одиниць автомобільної техніки й автоцистерн — 74 876 (+170),
одиниць спеціальної техніки армії РФ — 4 045 (+1).
