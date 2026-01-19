Українські бійці знищили ще 1020 окупантів РФ
Українські бійці знищили ще 1020 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2026-го сягнули близько 1 227 440 осіб, з них 1020 – ліквідовані за останню добу.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2026-го війська РФ зазнали загальних бойових втрат у живій силі понад 1 227 440 осіб.
  • Українські захисники знищили 1020 окупантів упродовж останньої доби, ведучи активні бойові дії.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати РФ у війні проти України

Також станом на 19 січня українські захисники знищили вже:

  • танків — 11 573 (+2),

  • бойових броньованих машин — 23 922 (+3),

  • артилерійських систем — 36 333 (+39),

  • РСЗВ — 1 617 (+1),

  • засобів ППО — 1278 (+0),

  • літаків — 434 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 110 215 (+765),

  • крилатих ракет — 4163 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • одиниць автомобільної техніки й автоцистерн — 74 876 (+170),

  • одиниць спеціальної техніки армії РФ — 4 045 (+1).

