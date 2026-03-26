Украинские бойцы уничтожили еще 1210 оккупантов и 49 артсистем РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы уничтожили еще 1210 оккупантов и 49 артсистем РФ

Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 26 марта 2026 года, составляют около 1292170 человек, из них 1210 человек - за минувшие сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также армия РФ потеряла:

  • танков — 11 807 (+1),

  • боевых бронированных машин — 24 278 (+4),

  • артиллерийских систем — 38 795 (+49),

  • РСЗО — 1 698 (+2),

  • средств ПВО — 1 337 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 198 389 (+2 038),

  • крылатых ракет — 4 491 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 85 352 (+201),

  • специальной техники — 4 100 (+2).

Данные уточняются.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?