Украинские бойцы уничтожили еще 1210 оккупантов и 49 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 26 марта 2026 года, составляют около 1292170 человек, из них 1210 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск в ходе полномасштабного вторжения в Украину с начала конфликта составляют более 1 292 170 человек.
- За период с 24 февраля 2022 по 26 марта 2026 года украинские бойцы уничтожили 1210 оккупантов и 49 артиллерийских систем РФ.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также армия РФ потеряла:
танков — 11 807 (+1),
боевых бронированных машин — 24 278 (+4),
артиллерийских систем — 38 795 (+49),
РСЗО — 1 698 (+2),
средств ПВО — 1 337 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 198 389 (+2 038),
крылатых ракет — 4 491 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 85 352 (+201),
специальной техники — 4 100 (+2).
Данные уточняются.
