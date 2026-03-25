ВСУ уничтожили еще 1220 солдат РФ и 6 вражеских танков

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали одну важную цель российских захватчиков. Потери армии РФ в живой силе также постоянно растут и уже достигли 1 290 960 человек.
Главные тезисы
- Начался 1491 день полномасштабной войны России против Украины.
- 24 марта на фронте произошло 191 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 25 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 290 960 (+1 220) человек
танков — 11 806 (+6) ед.
боевых бронированных машин — 24 274 (+3) ед.
артиллерийских систем — 38 746 (+51) ед.
РСЗО — 1 696 (+0) ед.
средства ПВО — 1336 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 196 351 (+2 459) ед.
крылатые ракеты — 4 491 (+23) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 85151 (+196) ед.
специальная техника — 4098 (+0) ед.
Кроме того, применил 9879 дронов-камикадзе и совершил 4049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 111 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
