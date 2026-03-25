ВСУ уничтожили еще 1220 солдат РФ и 6 вражеских танков
Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали одну важную цель российских захватчиков. Потери армии РФ в живой силе также постоянно растут и уже достигли 1 290 960 человек.

Главные тезисы

  • Начался 1491 день полномасштабной войны России против Украины.
  • 24 марта на фронте произошло 191 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 25 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 290 960 (+1 220) человек

  • танков — 11 806 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 274 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 38 746 (+51) ед.

  • РСЗО — 1 696 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1336 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 196 351 (+2 459) ед.

  • крылатые ракеты — 4 491 (+23) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 85151 (+196) ед.

  • специальная техника — 4098 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 218 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9879 дронов-камикадзе и совершил 4049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 111 из реактивных систем залпового огня.

