ЗСУ знищили ще 1220 солдатів РФ і 6 ворожих танків
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одну важливу ціль російських загарбників. Втрати армії РФ у живій силі також невпинно зростають й уже сягнули 1 290 960 осіб.

Головні тези:

  • Почався 1491 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 24 березня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 25 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 290 960 (+1 220) осіб

  • танків — 11 806 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 24 274 (+3) од.

  • артилерійських систем — 38 746 (+51) од.

  • РСЗВ  — 1 696 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 336 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 196 351 (+2 459) од.

  • крилаті ракети — 4 491 (+23) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни  — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 85 151 (+196) од.

  • спеціальна техніка — 4 098 (+0) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9879 дронів–камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 111 — із реактивних систем залпового вогню.

