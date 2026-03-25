ЗСУ знищили ще 1220 солдатів РФ і 6 ворожих танків

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одну важливу ціль російських загарбників. Втрати армії РФ у живій силі також невпинно зростають й уже сягнули 1 290 960 осіб.
Головні тези:
- Почався 1491 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 24 березня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 25 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 290 960 (+1 220) осіб
танків — 11 806 (+6) од.
бойових броньованих машин — 24 274 (+3) од.
артилерійських систем — 38 746 (+51) од.
РСЗВ — 1 696 (+0) од.
засоби ППО — 1 336 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 196 351 (+2 459) од.
крилаті ракети — 4 491 (+23) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 85 151 (+196) од.
спеціальна техніка — 4 098 (+0) од.
Крім того, застосував 9879 дронів–камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 111 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
