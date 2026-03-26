Українські бійці знищили ще 1210 окупантів і 49 артсистем РФ
Українські бійці знищили ще 1210 окупантів і 49 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 26 березня 2026 року, становлять близько 1 292 170 осіб, з них 1 210 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 26 березня 2026 року українські бійці знищили 1210 окупантів та 49 артилерійських систем РФ.
  • Загальні бойові втрати російських військ у конфлікті з Україною перевищують 1 292 170 осіб з урахуванням актуальних статистичних даних.

Актуальні втрати армії РФ у війні поти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також армія РФ втратила:

  • танків — 11 807 (+1),

  • бойових броньованих машин — 24 278 (+4),

  • артилерійських систем — 38 795 (+49),

  • РСЗВ — 1 698 (+2),

  • засобів ППО — 1 337 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 350 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 198 389 (+2 038),

  • крилатих ракет — 4 491 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 85 352 (+201),

  • спеціальної техніки — 4 100 (+2).

Дані уточнюються.

