Українські бійці знищили ще 1210 окупантів і 49 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 26 березня 2026 року, становлять близько 1 292 170 осіб, з них 1 210 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 26 березня 2026 року українські бійці знищили 1210 окупантів та 49 артилерійських систем РФ.
Актуальні втрати армії РФ у війні поти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також армія РФ втратила:
танків — 11 807 (+1),
бойових броньованих машин — 24 278 (+4),
артилерійських систем — 38 795 (+49),
РСЗВ — 1 698 (+2),
засобів ППО — 1 337 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 350 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 198 389 (+2 038),
крилатих ракет — 4 491 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 85 352 (+201),
спеціальної техніки — 4 100 (+2).
Дані уточнюються.
