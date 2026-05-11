Украинские бойцы уничтожили еще 920 оккупантов и 76 артсистем РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы уничтожили еще 920 оккупантов и 76 артсистем РФ

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 11 мая 2026 года на войне против Украины составляют около 1342030 человек, из них 920 человек - за предыдущие сутки.

Главные тезисы

  • Боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 11 мая 2026 года оцениваются в 1 342 030 человек, с последними 920 потерями за предыдущие сутки.
  • Украинские бойцы уничтожили 920 оккупантов и 76 артиллерийских систем РФ.
  • Российская армия потеряла значительное количество техники, включая танки, боевые машины и самолеты.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 924 (+4),

  • боевых бронированных машин — 24 551 (+7),

  • артиллерийских систем — 41 863 (+76),

  • РСЗО — 1 783 (+1),

  • средств ПВО — 1 373 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 352 (+0),

  • наземных робототехнических комплексов — 1 371 (+9),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 284 254 (+1 557),

  • крылатых ракет — 4 585 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 95 710 (+231),

  • специальной техники — 4 178 (+2).

Данные уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 59 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сообщают о ликвидации еще 840 российских оккупантов
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?