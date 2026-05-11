Украинские бойцы уничтожили еще 920 оккупантов и 76 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 11 мая 2026 года на войне против Украины составляют около 1342030 человек, из них 920 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- Боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 11 мая 2026 года оцениваются в 1 342 030 человек, с последними 920 потерями за предыдущие сутки.
- Украинские бойцы уничтожили 920 оккупантов и 76 артиллерийских систем РФ.
- Российская армия потеряла значительное количество техники, включая танки, боевые машины и самолеты.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 924 (+4),
боевых бронированных машин — 24 551 (+7),
артиллерийских систем — 41 863 (+76),
РСЗО — 1 783 (+1),
средств ПВО — 1 373 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 352 (+0),
наземных робототехнических комплексов — 1 371 (+9),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 284 254 (+1 557),
крылатых ракет — 4 585 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 95 710 (+231),
специальной техники — 4 178 (+2).
Данные уточняются.
