Українські бійці знищили ще 920 окупантів і 76 артсистем РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці знищили ще 920 окупантів і 76 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 11 травня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 342 030 осіб, з них 920 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 11 травня 2026 року втрати російських військ у війні з Україною склали понад 1 342 030 осіб, з останніми 920 втратами за попередню добу.
  • Російська армія втратила значну кількість техніки, зокрема танків, бойових машин, артилерійських систем і літаків.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 924 (+4),

  • бойових броньованих машин — 24 551 (+7),

  • артилерійських систем — 41 863 (+76),

  • РСЗВ — 1 783 (+1),

  • засобів ППО — 1 373 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 352 (+0),

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 371 (+9),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 284 254 (+1 557),

  • крилатих ракет — 4 585 (+0),

  • кораблів / катерів — 33 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 95 710 (+231),

  • спеціальної техніки — 4 178 (+2).

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили 59 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ звітують про ліквідацію ще 840 російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили майже 100 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?