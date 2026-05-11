Українські бійці знищили ще 920 окупантів і 76 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 11 травня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 342 030 осіб, з них 920 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Російська армія втратила значну кількість техніки, зокрема танків, бойових машин, артилерійських систем і літаків.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 924 (+4),
бойових броньованих машин — 24 551 (+7),
артилерійських систем — 41 863 (+76),
РСЗВ — 1 783 (+1),
засобів ППО — 1 373 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 352 (+0),
наземних робототехнічних комплексів — 1 371 (+9),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 284 254 (+1 557),
крилатих ракет — 4 585 (+0),
кораблів / катерів — 33 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 95 710 (+231),
спеціальної техніки — 4 178 (+2).
Дані уточнюються.
