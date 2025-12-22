Украинские бойцы вступили в 100 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток
Украинские бойцы вступили в 100 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 100.

Главные тезисы

  • Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровский и Константиновский.
  • Три боестолкновения на Покровском направлении до сих пор продолжаются.

Актуальная ситуация на фронте 22 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг произвел 71 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, одна из которых — из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло два боевых столкновения, враг атаковал в районе населенного пункта Сотницкий Казачок и в сторону Вильчи. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Купянском направлении украинские воины отразили пять атак врага в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки, Новоплатоновки.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

  • На Славянском направлении с начала суток противник пять раз атаковал вблизи Дроновки, Северска, Серебрянки, одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

  • На Константиновском направлении наши защитники отразили 17 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришиного, Новоподгороднего, Новопавгородного. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили семь штурмовых действий вражеских войск в районах населенных пунктов Вороне, Рыбное, Согласие, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки. Бои не утихают в трех локациях.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор восемь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого, одно боестолкновение продолжается.

  • На Ореховском направлении наши защитники отражали десять атак противника в районах населенных пунктов Щербаки, Степное, Плавное и в сторону Лукьяновского и Приморского. Два боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиационных ударов управляемыми авиационными бомбами по Воздвижовке, Любицкому, Барвиновке и Железнодорожному.

