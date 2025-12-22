Украинские бойцы вступили в 100 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг произвел 71 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, одна из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло два боевых столкновения, враг атаковал в районе населенного пункта Сотницкий Казачок и в сторону Вильчи. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отразили пять атак врага в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении с начала суток противник пять раз атаковал вблизи Дроновки, Северска, Серебрянки, одно боестолкновение в настоящее время продолжается.