Українські бійці вступили у 100 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 71 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два бойові зіткнення, ворог атакував у районі населеного пункту Сотницький Козачок та у бік Вільчі. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки, одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник п’ять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки, одне боєзіткнення на даний час триває.