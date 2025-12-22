Українські бійці вступили у 100 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці вступили у 100 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 100.

Головні тези:

  • Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Костянтинівський.
  • Три боєзіткнення на Покровському напрямку досі тривають.

 

Актуальна ситуація на фронті 22 грудня

Оперативна інформація станом на 16:00 22.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 71 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два бойові зіткнення, ворог атакував у районі населеного пункту Сотницький Козачок та у бік Вільчі. Одне боєзіткнення триває.

  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки, Новоплатонівки.

  • На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки, одне боєзіткнення досі триває.

  • На Слов’янському напрямку з початку доби противник п’ять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки, одне боєзіткнення на даний час триває.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 17 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка.

  • На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.

  • На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили сім штурмових дій ворожих військ у районах населених пунктів Вороне, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки. Бої не вщухають у трьох локаціях.

  • На Гуляйпільському напрямку агресор вісім разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого, одне боєзіткнення триває.

  • На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали десять атак противника у районах населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського та Приморського. Два боєзіткнення тривають. Противник завдав авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами по Воздвижівці, Любицькому, Барвінівці та Залізничному.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 90 боєзіткнень від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 52 боєзіткнення
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — 128 боєзіткнень відбулося між ЗСУ та армією РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?