Українські бійці вступили у 100 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 100.
Головні тези:
- Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Костянтинівський.
- Три боєзіткнення на Покровському напрямку досі тривають.
Актуальна ситуація на фронті 22 грудня
Оперативна інформація станом на 16:00 22.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 71 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два бойові зіткнення, ворог атакував у районі населеного пункту Сотницький Козачок та у бік Вільчі. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки, Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки, одне боєзіткнення досі триває.
На Слов’янському напрямку з початку доби противник п’ять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки, одне боєзіткнення на даний час триває.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 17 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка.
На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили сім штурмових дій ворожих військ у районах населених пунктів Вороне, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки. Бої не вщухають у трьох локаціях.
На Гуляйпільському напрямку агресор вісім разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого, одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали десять атак противника у районах населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського та Приморського. Два боєзіткнення тривають. Противник завдав авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами по Воздвижівці, Любицькому, Барвінівці та Залізничному.
