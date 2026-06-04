Украинские бойцы вступили в 95 боестолкновений с оккупантами с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы вступили в 95 боестолкновений с оккупантами с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток агрессор 95 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • Украинские бойцы вступили в 95 боестолкновений с оккупантами с начала суток.
  • Российские захватчики совершили 37 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Актуальная ситуация на фронте 4 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение, противник совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону у Старицы, Лимана и в направлении Избицкого, Колодезного. Одно сражение продолжается и в эти минуты.

  • На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону населенного пункта Ковшаровка.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышевого, Заречного, Дибровы, Озерного и Шейковки, Лимана. Пять боеприкосновений продолжаются.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

  • На Константиновском направлении наши защитники отбивали 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Свободного. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Орехово и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении враг четырежды пытался продвинуться в районе Январского. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 23 вражеских атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Воздвижовка, Святопетровка, Железнодорожное и в сторону Привилегии, Нового Запорожья, Косовцева, Цветочного, Криничного, Гуляйпольского, Волшебного. Четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

  • На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновского моста.

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