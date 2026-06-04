Украинские бойцы вступили в 95 боестолкновений с оккупантами с начала суток.

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение, противник совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону у Старицы, Лимана и в направлении Избицкого, Колодезного. Одно сражение продолжается и в эти минуты.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону населенного пункта Ковшаровка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышевого, Заречного, Дибровы, Озерного и Шейковки, Лимана. Пять боеприкосновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков идти вперед вблизи Закотного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Свободного. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Орехово и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.