Українські бійці вступили у 95 боєзіткнень з окупантами від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 04.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону біля Стариці, Лиману та в напрямку Ізбицького, Колодязного. Один бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік населеного пункту Ківшарівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в напрямку Шийківки, Лиману. П’ять боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Горіхове та у бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.