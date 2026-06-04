Українські бійці вступили у 95 боєзіткнень з окупантами від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці вступили у 95 боєзіткнень з окупантами від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Від початку доби агресор 95 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • Українські воїни брали участь у 95 боєзіткненнях з окупаційними військами.
  • Російські загарбники здійснили 37 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.
  • На різних напрямках тривають бої та відбуваються атаки на позиції Сил оборони в різних регіонах України.

Актуальна ситуація на фронті 4 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 04.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону біля Стариці, Лиману та в напрямку Ізбицького, Колодязного. Один бій триває і в ці хвилини.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік населеного пункту Ківшарівка.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в напрямку Шийківки, Лиману. П’ять боєзіткнень тривають.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Горіхове та у бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися у районі Січневого. Одне боєзіткнення триває.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 23 ворожі атаки у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного. Чотири боєзіткнення тривають.

  • На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

  • На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівського мосту.

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