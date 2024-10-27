Украинские десантники разгромили штурм окупантов РФ на Курщине и пополнили обменный фонд

Российские войска предприняли попытку штурма в Курской области, снимая видео для российской пропаганды. Однако украинские десантники полностью разбили оккупантов, а двоих взяли в плен.
Главные тезисы
- Украинские десантники отразили атаку российских войск в Курской области, разгромив оккупантов и взяв двоих в плен.
- Бравурное видео, снятое оккупантами перед атакой, не смогло спасти их от поражения со стороны украинских десантников.
- Северокорейские войска были введены для подкрепления российской армии на участке в Курской области, но пока не приняли участие в боевых действиях.
- Пленные российские оккупанты получили медицинскую помощь, отказавшись от своих действий и став жертвами неудачной попытки атаки.
- Ситуация на фронте продолжает нарастать, и важно следить за развитием событий в украинско-российском конфликте на Курщине.
Десантники уничтожили вражеский штурм и взяли в плен оккупантов РФ
Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, в Курской области россияне решили атаковать позиции десантников.
Однако, как сообщают в ДШУ, на поле боя вся их уверенность быстро исчезла и все они погибли под ударами десантников.
Кремль хочет отбить у Украины захваченные территории Курщины
Американские журналисты утверждают, что несколько тысяч северокорейских солдат уже прибыли в Курскую область России, чтобы усилить наступательные действия армии РФ.
Однако, как выяснилось, это не все. До понедельника, 28 октября, ожидается сбор до 5000 северокорейских военных.
Что важно понимать, что эти войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии.
По словам инсайдеров издания, их опрокидывают из Владивостока самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий.
Как отмечают украинские и американские чиновники, войска КНДР еще не вступили в бой, и пока не ясно, какова их роль на этом участке фронта.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-