Российские войска предприняли попытку штурма в Курской области, снимая видео для российской пропаганды. Однако украинские десантники полностью разбили оккупантов, а двоих взяли в плен.

Десантники уничтожили вражеский штурм и взяли в плен оккупантов РФ

Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, в Курской области россияне решили атаковать позиции десантников.

Наемники из 155-й бригады морской пехоты и спецподразделения "Ахмат" готовились бравурно захватить украинские позиции, снимая видео о своей силе и храбрости, — рассказали военные. Поделиться

Однако, как сообщают в ДШУ, на поле боя вся их уверенность быстро исчезла и все они погибли под ударами десантников.

Двое из россиян решили сдаться в плен, оценив собственную жизнь больше, чем амбиции своего диктатора. Они остались живы и получили медицинскую помощь, — отметили украинские военные. Поделиться

Кремль хочет отбить у Украины захваченные территории Курщины

Американские журналисты утверждают, что несколько тысяч северокорейских солдат уже прибыли в Курскую область России, чтобы усилить наступательные действия армии РФ.

Однако, как выяснилось, это не все. До понедельника, 28 октября, ожидается сбор до 5000 северокорейских военных.

Что важно понимать, что эти войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии.

По словам инсайдеров издания, их опрокидывают из Владивостока самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий.

Как отмечают украинские и американские чиновники, войска КНДР еще не вступили в бой, и пока не ясно, какова их роль на этом участке фронта.