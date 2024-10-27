Українські десантники розгромили штурм окупантів РФ на Курщині та поповнили обмінний фонд
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники розгромили штурм окупантів РФ на Курщині та поповнили обмінний фонд

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Українські десантники розгромили штурм окупантів РФ на Курщині та поповнили обмінний фонд
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Російські війська здійснили спробу штурму в Курській області, знімаючи відео для російської пропаганди. Проте українські десантники повністю розбили окупантів, а двох взяли у полон.

Головні тези:

  • Українські десантники розбили ворожий штурм в Курській області та взяли в полон двох окупантів РФ.
  • Десантники ЗСУ поповнили обмінний фонд, здолавши спробу нападу російських військ.
  • Кремль вирішив відбити території на Курщині, приводячи північнокорейських солдат для посилення армії РФ.
  • Війська КНДР ще не зайшли в бій, проте очікуються до 5000 військових для дій на українському фронті.
  • Американські журналісти стверджують про прибуття північнокорейських солдат в Курську область для участі в бойових діях на стороні РФ.

Десантники знищили ворожий штурм і взяли в полон окупантів РФ

Як повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ, у Курській області росіяни вирішили атакувати позиції десантників.

Найманці з 155-ї бригади морської піхоти та спецпідрозділу "Ахмат" готувалися бравурно захопити українські позиції, знімаючи відео про свою силу й хоробрість, — розповіли військові.

Однак, як повідомляють у ДШВ, на полі бою вся їхня впевненість швидко зникла, і всі вони загинули під ударами десантників.

Двоє з росіян вирішили здатися в полон, оцінивши власне життя більше, ніж амбіції свого диктатора. Вони залишилися живими і отримали медичну допомогу, — зазначили українські військові.

Кремль хоче відбити в України захоплені території Курщини

Американські журналісти стверджують, що кілька тисяч північнокорейських солдатів уже прибули в Курську область Росії, щоб посилити там наступальні дії армії РФ.

Однак, як виявилося, це не все. До понеділка, 28 жовтня, очікується збір до 5000 північнокорейських військових.

Що важливо розуміти, ці війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.

За словами інсайдерів видання, їх перекидають із Владивостока літаками Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім відправляють у зону бойових дій.

Як зазначають українські та американські чиновники, війська КНДР ще не вступили в бій, і поки що не зрозуміло, яка їхня роль на цій ділянці фронту.

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