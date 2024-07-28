Украинские десантники разгромили штурм окупантов РФ — видео

Российские войска пытались штурмовать позиции украинских десантников. Но танк, под прикрытием которого шли окупать, почти сразу взорвался на мине.
Главные тезисы
- Украинские десантники разгромили штурмовые попытки российских войск, в результате чего один танк взорвался на мине, а другую бронемашину подбили стрелком с FPV-дрона.
- Потери армии РФ за сутки включают уничтожение танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, техники ПВО, авиации и другой военной техники.
- Наиболее активными участками фронта остаются Покровское и Торецкое направления, где за последние сутки произошло 129 боевых столкновений.
Россияне на БМП с десантом пошли на провальный штурм
Как отмечается, на штурм выехали 3 БМП с десантом под прикрытием одного танка.
Однако, как рассказали военные, вражеский танк сразу взорвался на минах, а одну БМП с полным боекомплектом подстрелил оператор FPV-дрона — машину разорвало на детали.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8344 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 16 095 (+21) ед;
артиллерийских систем — 15 936 (+51) ед;
РСЗО — 1127 (+2) ед.;
средства ПВО — 906 (+1) ед.;
самолетов — 363 ед.;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 766 (+30) ед;
крылатых ракет — 2405 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21 572 (+72) ед;
специальной техники — 2671 ед.
Ситуация на фронте по состоянию на утро 28 июля остается напряженной. Самыми активными участками фронта остаются Покровское и Торецкое направления. За прошедшие сутки произошло 129 боевых столкновений
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