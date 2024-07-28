Украинские десантники разгромили штурм окупантов РФ — видео

Российские войска пытались штурмовать позиции украинских десантников. Но танк, под прикрытием которого шли окупать, почти сразу взорвался на мине.

Россияне на БМП с десантом пошли на провальный штурм

Как отмечается, на штурм выехали 3 БМП с десантом под прикрытием одного танка.

Однако, как рассказали военные, вражеский танк сразу взорвался на минах, а одну БМП с полным боекомплектом подстрелил оператор FPV-дрона — машину разорвало на детали.

Остальные две бронемашины россиян сбежали с поля боя, добавили в ДШУ. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8344 (+13) ед;

боевых бронированных машин — 16 095 (+21) ед;

артиллерийских систем — 15 936 (+51) ед;

РСЗО — 1127 (+2) ед.;

средства ПВО — 906 (+1) ед.;

самолетов — 363 ед.;

вертолетов — 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 766 (+30) ед;

крылатых ракет — 2405 (+2) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 572 (+72) ед;

специальной техники — 2671 ед.