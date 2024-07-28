Украинские десантники разгромили штурм окупантов РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники разгромили штурм окупантов РФ — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Украинские десантники разгромили штурм окупантов РФ — видео
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Российские войска пытались штурмовать позиции украинских десантников. Но танк, под прикрытием которого шли окупать, почти сразу взорвался на мине.

Главные тезисы

  • Украинские десантники разгромили штурмовые попытки российских войск, в результате чего один танк взорвался на мине, а другую бронемашину подбили стрелком с FPV-дрона.
  • Потери армии РФ за сутки включают уничтожение танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, техники ПВО, авиации и другой военной техники.
  • Наиболее активными участками фронта остаются Покровское и Торецкое направления, где за последние сутки произошло 129 боевых столкновений.

Россияне на БМП с десантом пошли на провальный штурм

Как отмечается, на штурм выехали 3 БМП с десантом под прикрытием одного танка.

Однако, как рассказали военные, вражеский танк сразу взорвался на минах, а одну БМП с полным боекомплектом подстрелил оператор FPV-дрона — машину разорвало на детали.

Остальные две бронемашины россиян сбежали с поля боя, добавили в ДШУ.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8344 (+13) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 095 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 15 936 (+51) ед;

  • РСЗО — 1127 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 906 (+1) ед.;

  • самолетов — 363 ед.;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 766 (+30) ед;

  • крылатых ракет — 2405 (+2) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 572 (+72) ед;

  • специальной техники — 2671 ед.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 28 июля остается напряженной. Самыми активными участками фронта остаются Покровское и Торецкое направления. За прошедшие сутки произошло 129 боевых столкновений

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