Українські десантники розгромили штурм окупантів РФ — відео

Російські війська намагалися штурмувати позиції українських десантників. Але танк, під прикриттям якого йшли окупати, майже одразу підірвався на міні.
Головні тези:
- Українські десантники відбили штурм позицій від російських військ, під час якого окупантам довелося зазнати великих втрат.
- Згідно з повідомленнями, унаслідок інциденту українським військовим вдалося знищити значну кількість техніки та ворожих бойових одиниць.
- За добу Сили оборони знищили понад 1 000 російських загарбників та велику кількість технічних засобів ворога.
Росіяни на БМП з десантом пішли на провальний штурм
Як зазначається, на штурм виїхали 3 БМП з десантом під прикриттям одного танка.
Однак як розповіли військові, ворожий танк одразу підірвався на мінах, а одну БМП з повним боєкомплектом вполював оператор FPV-дрона — машину розірвало на деталі.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 180 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8344 (+13) од.;
бойових броньованих машин — 16 095 (+21) од.;
артилерійських систем — 15 936 (+51) од.;
РСЗВ — 1127 (+2) од.;
засоби ППО — 906 (+1) од.;
літаків — 363 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 766 (+30) од.;
крилатих ракет — 2405 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 572 (+72) од.;
спеціальної техніки — 2671 од.
Ситуація на фронті станом на ранок 28 липня залишається напруженою. Найактивнішими ділянками фронту залишаються Покровський та Торецький напрямки. Минулої доби сталося 129 бойових зіткнень
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