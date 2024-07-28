Українські десантники розгромили штурм окупантів РФ — відео

Російські війська намагалися штурмувати позиції українських десантників. Але танк, під прикриттям якого йшли окупати, майже одразу підірвався на міні.

Росіяни на БМП з десантом пішли на провальний штурм

Як зазначається, на штурм виїхали 3 БМП з десантом під прикриттям одного танка.

Однак як розповіли військові, ворожий танк одразу підірвався на мінах, а одну БМП з повним боєкомплектом вполював оператор FPV-дрона — машину розірвало на деталі.

Інші дві бронемашини росіян втекли з поля бою, — додали у ДШВ. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 180 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 8344 (+13) од.;

бойових броньованих машин — 16 095 (+21) од.;

артилерійських систем — 15 936 (+51) од.;

РСЗВ — 1127 (+2) од.;

засоби ППО — 906 (+1) од.;

літаків — 363 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 766 (+30) од.;

крилатих ракет — 2405 (+2) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 572 (+72) од.;

спеціальної техніки — 2671 од.