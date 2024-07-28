Українські десантники розгромили штурм окупантів РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники розгромили штурм окупантів РФ — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Українські десантники розгромили штурм окупантів РФ — відео

Російські війська намагалися штурмувати позиції українських десантників. Але танк, під прикриттям якого йшли окупати, майже одразу підірвався на міні.

Головні тези:

  • Українські десантники відбили штурм позицій від російських військ, під час якого окупантам довелося зазнати великих втрат.
  • Згідно з повідомленнями, унаслідок інциденту українським військовим вдалося знищити значну кількість техніки та ворожих бойових одиниць.
  • За добу Сили оборони знищили понад 1 000 російських загарбників та велику кількість технічних засобів ворога.

Росіяни на БМП з десантом пішли на провальний штурм

Як зазначається, на штурм виїхали 3 БМП з десантом під прикриттям одного танка.

Однак як розповіли військові, ворожий танк одразу підірвався на мінах, а одну БМП з повним боєкомплектом вполював оператор FPV-дрона — машину розірвало на деталі.

Інші дві бронемашини росіян втекли з поля бою, — додали у ДШВ.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 180 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8344 (+13) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 095 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 15 936 (+51) од.;

  • РСЗВ — 1127 (+2) од.;

  • засоби ППО — 906 (+1) од.;

  • літаків — 363 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 766 (+30) од.;

  • крилатих ракет — 2405 (+2) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 572 (+72) од.;

  • спеціальної техніки — 2671 од.

Ситуація на фронті станом на ранок 28 липня залишається напруженою. Найактивнішими ділянками фронту залишаються Покровський та Торецький напрямки. Минулої доби сталося 129 бойових зіткнень

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