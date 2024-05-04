Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах впервые в истории завоевала бронзу в этих соревнованиях на Кубке мира Гонконге.

Что известно об исторической бронзе украинских фехтовальщиц на Кубке мира в Гонконге

В борьбе за бронзовые медали украинские спортсменки подали оппоненток из сборной Южной Кореи.

Общий счет поединка составил 34:31 в пользу украинской сборной.

Первая половина матча проходила в условиях почти равной борьбы.

Соперницы украинок из Южной Кореи не давали увеличить преимущество более чем на 2 очка.

Когда счет сравнялся (10:10), корейские рапиристки смогли ненадолго добиться незначительного отрыва.

После пересечения командами отметки в 20 баллов лидерство перехватили украинские спортсменки.

Сборная Украины начала свой путь с 1/8 финала, где уверенно одолела Канаду (45:32).

В четвертьфинале украинкам противостояла Австрия, поединок завершился со счётом 36:28. А в полуфинальном матче Украина уступила лидеру мирового рейтинга Италию (32:45).

В составе украинской команды выступали Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк.

Сборная Украины во второй раз в сезоне улучшает свой исторический показатель. В феврале 2024 года украинские рапиристки заняли 6-е место на КС в Египте, что до сегодняшнего дня было лучшим результатом на таком уровне соревнований.

Что известно о результатах мужской сборной по фехтованию

Между тем, мужская сборная Украины по фехтованию на рапирах в этот же день проиграла Италии в 1/8 финала Кубка мира в Гонконге.

Поединок завершился со счётом 45:44.

Это дало возможность итальянским спортсменам выйти в финал турнира.

За украинскую команду выступали Дмитрий Чучукало, Даниил Гойда, Евгений Лазаренко и Андрей Погребняк. Они начали свой путь в 1/16, где уверенно одолели сборную Австрии (45:33).