Украинские фехтовальщицы завоевали бронзу на Кубке мира в Гонконге
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинские фехтовальщицы завоевали бронзу на Кубке мира в Гонконге

Фехтование
Читати українською
Источник:  Национальная федерация фехтования Украины

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах впервые в истории завоевала бронзу в этих соревнованиях на Кубке мира Гонконге.

Что известно об исторической бронзе украинских фехтовальщиц на Кубке мира в Гонконге

В борьбе за бронзовые медали украинские спортсменки подали оппоненток из сборной Южной Кореи.

Общий счет поединка составил 34:31 в пользу украинской сборной.

Первая половина матча проходила в условиях почти равной борьбы.

Соперницы украинок из Южной Кореи не давали увеличить преимущество более чем на 2 очка.

Когда счет сравнялся (10:10), корейские рапиристки смогли ненадолго добиться незначительного отрыва.

После пересечения командами отметки в 20 баллов лидерство перехватили украинские спортсменки.

Сборная Украины начала свой путь с 1/8 финала, где уверенно одолела Канаду (45:32).

В четвертьфинале украинкам противостояла Австрия, поединок завершился со счётом 36:28. А в полуфинальном матче Украина уступила лидеру мирового рейтинга Италию (32:45).

В составе украинской команды выступали Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк.

Сборная Украины во второй раз в сезоне улучшает свой исторический показатель. В феврале 2024 года украинские рапиристки заняли 6-е место на КС в Египте, что до сегодняшнего дня было лучшим результатом на таком уровне соревнований.

Что известно о результатах мужской сборной по фехтованию

Между тем, мужская сборная Украины по фехтованию на рапирах в этот же день проиграла Италии в 1/8 финала Кубка мира в Гонконге.

Поединок завершился со счётом 45:44.

Это дало возможность итальянским спортсменам выйти в финал турнира.

За украинскую команду выступали Дмитрий Чучукало, Даниил Гойда, Евгений Лазаренко и Андрей Погребняк. Они начали свой путь в 1/16, где уверенно одолели сборную Австрии (45:33).

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Харлан завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию
Ольга Харлан
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ольга Харлан завоевала "бронзу" на Кубке мира по фехтованию
Ольга Харлан
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины завоевала серебряную медаль на этапе КМ по фехтованию
Сборная Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?