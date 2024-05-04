Українські фехтувальниці здобули бронзу на Кубку світу в Гонконзі
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Українські фехтувальниці здобули бронзу на Кубку світу в Гонконзі

Фехтування
Джерело:  Національна федерація фехтування України

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах вперше в історії здобула бронзу у цих змаганнях на Кубку світу Гонконзі. 

Що відомо про історичну бронзу українських фехтувальниць на Кубку світу у Гонконзі

Зазначається, що у боротьбі за бронзові медалі українські спортсменки подалали опоненток зі збірної Південної Кореї.

Загальний рахунок поєдинку склав 34:31 на користь української збірної.

Перша половина матчу проходила в умовах майже рівної боротьби.

Суперниці українок з Південної Кореї не давали збільшити перевагу більш ніж на 2 очки.

Коли рахунок зрівнявся (10:10), корейські рапіристки змогли ненадовго домогтись незначного відриву.

Після перетинання командами позначки у 20 балів лідерство перехопили українські спортсменки.

Збірна України розпочала свій шлях з 1/8 фіналу, де впевнено здолала Канаду (45:32).

У чвертьфіналі українкам протистояла Австрія, поєдинок завершився з рахунком 36:28. А в півфінальному матчі Україна поступилася лідеру світового рейтингу Італії (32:45).

У складі української команди виступали Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дарія Миронюк. 

Збірна України вдруге в сезоні покращує свій історичний показник. У лютому 2024 року українські рапіристки посіли 6 місце на КС в Єгипті, що до сьогоднішнього дня було найкращим результатом на такому рівні змагань.

Що відомо про результати чоловічої збірної з фехтування

Між тим чоловіча збірна України з фехтування на рапірах у цей же день програла Італії в 1/8 фіналу Кубку світу в Гонконгу.

Поєдинок завершився з рахунком 45:44.

Це дало змогу італійським спортсменам вийти у фінал турніру.

За українську команду виступали Дмитро Чучукало, Даниїл Гойда, Євген Лазаренко та Андрій Погребняк. Вони розпочали свій шлях в 1/16, де впевнено здолали збірну Австрії (45:33).

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