Украинские морпехи отразили массированный штурм оккупантов на Александровском направлении — видео
Украинские морпехи отразили массированный штурм оккупантов на Александровском направлении — видео

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отразили попытку массированного штурма российских захватчиков на Александровском направлении.

  • Украинские морпехи отразили массированный штурм российских захватчиков на Александровском направлении.
  • Благодаря слаженным действиям украинских военнослужащих ситуация на фронте была успешно стабилизирована.

Морпехи отразили массированный российский штурм на Александровском направлении

Об этом бригада сообщила в Фейсбуке и обнародовала соответствующее видео.

Утром 28 марта противник предпринял попытку масштабного наступления в операционной полосе 37-й отдельной бригады морской пехоты. Это была мощная атака на данном отрезке фронта с начала текущего года. Для штурма противник привлек тяжелую бронированную технику и большое количество личного состава.

Как проинформировали в 37-й отдельной бригаде морской пехоты, "благодаря слаженным действиям наших подразделений по состоянию на 14:00 ситуация полностью стабилизирована, попытки штурмовых действий противника остановлены".

Военные отметили, что только за первую половину текущих суток потери личного состава и техники российских захватчиков превысили суммарные показатели предыдущих трех суток ведения боевых действий в операционной полосе бригады.

В ходе боя 27 захватчиков уничтожены, еще один ранен.

Кроме того, уничтожены и поражены один российский танк, два квадроцикла и два мотоцикла.

