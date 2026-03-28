Украинские морпехи отразили массированный штурм оккупантов на Александровском направлении — видео

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отразили попытку массированного штурма российских захватчиков на Александровском направлении.
- Украинские морпехи отразили массированный штурм российских захватчиков на Александровском направлении.
- Благодаря слаженным действиям украинских военнослужащих ситуация на фронте была успешно стабилизирована.
Морпехи отразили массированный российский штурм на Александровском направлении
Об этом бригада сообщила в Фейсбуке и обнародовала соответствующее видео.
Утром 28 марта противник предпринял попытку масштабного наступления в операционной полосе 37-й отдельной бригады морской пехоты. Это была мощная атака на данном отрезке фронта с начала текущего года. Для штурма противник привлек тяжелую бронированную технику и большое количество личного состава.
Как проинформировали в 37-й отдельной бригаде морской пехоты, "благодаря слаженным действиям наших подразделений по состоянию на 14:00 ситуация полностью стабилизирована, попытки штурмовых действий противника остановлены".
В ходе боя 27 захватчиков уничтожены, еще один ранен.
Кроме того, уничтожены и поражены один российский танк, два квадроцикла и два мотоцикла.
