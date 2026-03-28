Українські морпіхи відбили масований штурм окупантів на Олександрівському напрямку — відео

Морпіхи відбили масований російський штурм на Олександрівському напрямку

Уранці 28 березня противник здійснив спробу масштабного наступу в операційній смузі 37 окремої бригади морської піхоти. Це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту з початку поточного року. Для штурму противник залучив важку броньовану техніку та велику кількість особового складу.

Як поінформували у 37-й окремій бригаді морської піхоти, "завдяки злагодженим діям наших підрозділів станом на 14:00 ситуацію повністю стабілізовано, спроби штурмових дій противника зупинено".

Військові зазначили, що лише за першу половину поточної доби втрати особового складу й техніки російських загарбників перевищили сумарні показники попередніх трьох діб ведення бойових дій в операційній смузі бригади.

У ході бою 27 загарбників знищені, ще один поранений.

Крім того, знищені та уражені один російський танк, два квадроцикли і два мотоцикли.