Українські морпіхи відбили масований штурм окупантів на Олександрівському напрямку — відео
Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України відбили спробу масованого штурму російських загарбників на Олександрівському напрямку.

Головні тези:

  • Українські морпіхи відбили масований штурм російських загарбників на Олександрівському напрямку.
  • Це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту з початку поточного року.

Про це бригада повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.

Уранці 28 березня противник здійснив спробу масштабного наступу в операційній смузі 37 окремої бригади морської піхоти. Це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту з початку поточного року. Для штурму противник залучив важку броньовану техніку та велику кількість особового складу.

Як поінформували у 37-й окремій бригаді морської піхоти, "завдяки злагодженим діям наших підрозділів станом на 14:00 ситуацію повністю стабілізовано, спроби штурмових дій противника зупинено".

Військові зазначили, що лише за першу половину поточної доби втрати особового складу й техніки російських загарбників перевищили сумарні показники попередніх трьох діб ведення бойових дій в операційній смузі бригади.

У ході бою 27 загарбників знищені, ще один поранений.

Крім того, знищені та уражені один російський танк, два квадроцикли і два мотоцикли.

