Українські морпіхи відбили масований штурм окупантів на Олександрівському напрямку — відео

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України відбили спробу масованого штурму російських загарбників на Олександрівському напрямку.
Головні тези:
- Українські морпіхи відбили масований штурм російських загарбників на Олександрівському напрямку.
- Це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту з початку поточного року.
Про це бригада повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.
Уранці 28 березня противник здійснив спробу масштабного наступу в операційній смузі 37 окремої бригади морської піхоти. Це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту з початку поточного року. Для штурму противник залучив важку броньовану техніку та велику кількість особового складу.
Як поінформували у 37-й окремій бригаді морської піхоти, "завдяки злагодженим діям наших підрозділів станом на 14:00 ситуацію повністю стабілізовано, спроби штурмових дій противника зупинено".
У ході бою 27 загарбників знищені, ще один поранений.
Крім того, знищені та уражені один російський танк, два квадроцикли і два мотоцикли.
