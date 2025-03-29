Украинские партизаны сожгли базу армии РФ в Мариуполе

29 марта стало известно, что партизанам из “Мариупольского Сопротивления” удалось успешно поджечь базу-стоянку российских захватчиков на Правом берегу города. Об этом заявили в Мариупольском городском совете.
Главные тезисы
- К уничтожению базы привел пожар, в ходе которого сгорели транспортные средства и боекомплекты врага.
- Месторасположение цели было обнаружено благодаря фотографиям местных блогеров.
Партизаны продолжают успешно уничтожать силы врага
В Мариупольском городском совете официально подтвердили, что в результате пожара сгорели несколько транспортных средств и были уничтожены БК армии РФ.
Кроме того, сообщается, что месторасположение базы было обнаружено благодаря фотографиям местных "блогеров".
Что важно понимать, временно оккупированный Россией город Мариуполь превратился в военно-логистический хаб для армии РФ.
Захватчики игнорируют и не уважают права местного населения.
По словам депутата Мариупольского городского совета Дмитрия Забавина, жители города — это просто картинка, которую оккупанты демонстрируют, чтобы "показать своим послушным рабам в России, якобы вот, смотрите, у нас город, мы что-то восстанавливаем".
Кстати, недавно стало известно, что российские захватчики строят в городе одновременно три новых моста, один из которых — железнодорожный.
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