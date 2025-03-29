Українські партизани спалили базу армії РФ у Маріуполі

29 березня стало відомо, що партизанам з "Маріупольського Спротиву" вдалося успішно підпалити базу-стоянку російських загарбників на Правому березі міста. Про це заявили у Маріупольській міські раді.

Партизани продовжують успішно нищити сили ворога

У Маріупольській міські раді офіційно підтвердили, що внаслідок пожежі згоріли кілька транспортних засобів та було знищено БК армії РФ.

Окрім того, повідомляється, що місцерозташування бази було виявлено завдяки фотографіям місцевих "блогерів".

За "наводку" можемо подякувати двом кавказським "блогерам-інстаграмщикам", які виклали місцерозташування бази та деталі, з яких було зрозуміло, що охороняється вона погано. У підсумку кілька транспортних засобів та БК (патрони) перетворились на ніщо, — повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. Поширити

Що важливо розуміти, наразі тимчасово окуповане Росією місто Маріуполь перетворилося на військово-логістичний хаб для армії РФ.

Загарбники ігнорують та не поважають права місцевого населення.

За словами депутата Маріупольської міської ради Дмитра Забавіна, мешканці міста — це просто картинка, яку окупанти демонструють, щоб "показати своїм слухняним рабам в Росії, нібито ось, дивіться, в нас місто, ми щось відновлюємо".

До слова, нещодавно стало відомо, що російські загарбники будують у місті одночасно три нових мости, один з яких — залізничний.