С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение грузовиков через украинско-польскую границу.

Перевозчики с Украины будут бастовать на польской границе

Акция должна начаться в 9.00 в четверг.

Об этом рассказал руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.

По его словам, участники акции будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы.

Они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя. Виталий Коценко Общественный деятель

Руководитель ОО говорит, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской границей. Добавляет: проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодин" не будет блокирован.

Что известно о блокировании польско-украинской границы

В Польше фермеры 9 февраля начали общенациональную забастовку. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.

В ходе переговоров в Министерстве сельского хозяйства президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич заявил, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: они не хотят внедрения Green Deal, импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

По состоянию на утро 10 февраля польские фермеры блокировали работу трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика". В этот же день, в 11.30, завершился протест перед пунктом пропуска "Шегини-Медика". Движение грузовиков возобновлено.

12 февраля польские фермеры начали акции протеста на пунктах пропуска "Долгобычев-Угринов", "Зосин-Устилуг". Протестующие блокируют там движение грузовиков. Также повторно заблокировали ЧП "Медика-Шегини".

По состоянию на утро 14 февраля в пяти заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Польшей находится 1300 грузовиков, ожидающих пересечение границы в сторону Украины. Больше грузовиков напротив ЧП "Ягодин" и "Рава-Русская".