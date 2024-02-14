С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение грузовиков через украинско-польскую границу.
Перевозчики с Украины будут бастовать на польской границе
Акция должна начаться в 9.00 в четверг.
Об этом рассказал руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.
По его словам, участники акции будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы.
Руководитель ОО говорит, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской границей. Добавляет: проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодин" не будет блокирован.
Что известно о блокировании польско-украинской границы
В Польше фермеры 9 февраля начали общенациональную забастовку. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.
В ходе переговоров в Министерстве сельского хозяйства президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич заявил, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: они не хотят внедрения Green Deal, импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.
По состоянию на утро 10 февраля польские фермеры блокировали работу трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика". В этот же день, в 11.30, завершился протест перед пунктом пропуска "Шегини-Медика". Движение грузовиков возобновлено.
12 февраля польские фермеры начали акции протеста на пунктах пропуска "Долгобычев-Угринов", "Зосин-Устилуг". Протестующие блокируют там движение грузовиков. Также повторно заблокировали ЧП "Медика-Шегини".
По состоянию на утро 14 февраля в пяти заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Польшей находится 1300 грузовиков, ожидающих пересечение границы в сторону Украины. Больше грузовиков напротив ЧП "Ягодин" и "Рава-Русская".
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