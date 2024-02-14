Українські перевізники проведуть акцію протесту на ПП Ягодин
Категорія
Україна
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Українські перевізники проведуть акцію протесту на ПП Ягодин

Перевізники
Джерело:  Суспільне

З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

Перевізники з України страйкуватимуть на кордоні

Акція має розпочатися о 9:00 у четвер.

Про це розповів керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко.

З його слів, учасники акції фіксуватимуть факти об'їзду блокади зі сторони польського кордону.

Вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія.

Віталій Коценко

Віталій Коценко

Громадський діяч

Керівник ГО каже, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Додає: проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску "Ягодин" не блокуватимуть.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

Станом на ранок 14 лютого у п’яти заблокованих польськими фермерами пунктах пропуску на кордоні із Польщею перебуває 1300 вантажівок, які очікують на перетин кордону у бік України. Найбільше вантажівок навпроти ПП "Ягодин" та "Рава-Руська".

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