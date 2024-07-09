Украинские пограничники получили от США скоростные катера Metal Shark — фото

Соединенные Штаты Америки передали для Мороохраны Госпогранслужбы Украины скоростные катера Metal Shark. Их уже используют для защиты на морском и речном участках границы.
Главные тезисы
- Передача скоростных катеров Metal Shark от США и патрульных катеров от Эстонии помогает Украине в обеспечении безопасности границ и морских путей.
- Катера оборудованы современными системами навигации, управления и видеонаблюдения, что делает их маневренными и эффективными для боевых задач.
- Украина получила от США скоростные катера Metal Shark, способные развивать скорость до 35-40 узлов, и патрульные катера от Эстонии для защиты морских путей в Черном море.
- Поддержка союзников, таких как США и Эстония, помогает Украине обезопасить жизненно важные морские маршруты и противостоять российской агрессии.
- Украинские катера уже в строю и готовы к выполнению боевых задач по защите границ и обеспечению безопасности гражданского судоходства.
Украина получила от США морские катера Metal Shark
Как отметили в Госпогранслужбе, катера оборудованы современными системами навигации, управления, автоматического пожаротушения и камерами видеонаблюдения, что делает их маневренными, скоростными и эргономичными.
Пограничники уже используют их на морском и речном участках границы для охраны и обороны, а также привлекают к обеспечению складской безопасности морского коридора в Черном море.
Точный тип катеров не указан, но, судя по опубликованным фото, Украина получила Metal Shark 45 Defiant.
Эстония передала Украине два патрульных катера
Эстония в координации с Данией передала Украине в апреле 2024 года два патрульных катера. В частности, для защиты морских дорог в Черном море.
И вот снова! Эстония передала Украине два патрульных катера в координации со страной-союзником Данией. Такая поддержка помогает Украине обезопасить жизненно важные морские пути и защитить свои воды, чтобы остановить российскую агрессию.
Эстонцы передали украинцам сторожевые катера EML Roland (Р01) и EML Risto (Р02).
Эти катера почти новые. Оба были взяты на вооружение ВМС Эстонии в 2020 году. Их выстроила компания Baltic Workboats (BWB).
Теперь Roland и Risto получили новые имена — «Ирпень» (уже бывший Risto) и «Рени» (Roland).
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