Украинские пограничники получили от США скоростные катера Metal Shark — фото

Соединенные Штаты Америки передали для Мороохраны Госпогранслужбы Украины скоростные катера Metal Shark. Их уже используют для защиты на морском и речном участках границы.

Украина получила от США морские катера Metal Shark

Как отметили в Госпогранслужбе, катера оборудованы современными системами навигации, управления, автоматического пожаротушения и камерами видеонаблюдения, что делает их маневренными, скоростными и эргономичными.

Пограничники уже используют их на морском и речном участках границы для охраны и обороны, а также привлекают к обеспечению складской безопасности морского коридора в Черном море.

Точный тип катеров не указан, но, судя по опубликованным фото, Украина получила Metal Shark 45 Defiant.

Metal Shark 45 Defiant

Эти катера имеют цельноалюминиевую конструкцию, а длина их корпуса составляет 13,8 м, ширина — 4,6 м. Катера могут развивать скорость 35-40 узлов. Поделиться

Эстония передала Украине два патрульных катера

Эстония в координации с Данией передала Украине в апреле 2024 года два патрульных катера. В частности, для защиты морских дорог в Черном море.

И вот снова! Эстония передала Украине два патрульных катера в координации со страной-союзником Данией. Такая поддержка помогает Украине обезопасить жизненно важные морские пути и защитить свои воды, чтобы остановить российскую агрессию.

Эстонцы передали украинцам сторожевые катера EML Roland (Р01) и EML Risto (Р02).

Эти катера почти новые. Оба были взяты на вооружение ВМС Эстонии в 2020 году. Их выстроила компания Baltic Workboats (BWB).

Теперь Roland и Risto получили новые имена — «Ирпень» (уже бывший Risto) и «Рени» (Roland).