Українські прикордонники отримали від США швидкісні катери Metal Shark — фото

Сполучені Штати Америки передали для Морохорони Держприкордонслужби України швидкісні катери Metal Shark. Їх вже використовують для захисту на морській та річковій ділянках кордону.
Головні тези:
- Українські прикордонники отримали від США швидкісні катери Metal Shark для захисту кордону на морських та річкових ділянках.
- Катери обладнані сучасними системами навігації, керування, пожежогасіння та відеоспостереження, що робить їх маневровими та ефективними.
- Естонія також передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі, що сприятиме убезпеченню життєво важливих морських шляхів.
- Підтримка у вигляді передачі катерів від союзників, таких як США та Естонія, допомагає Україні у зупинці російської агресії та захисті своїх вод та судноплавства.
- Українські катери Metal Shark та отримані від Естонії патрульні катери вже є в строю та готові виконувати бойові завдання з охорони кордону та цивільного судноплавства.
Україна отримала від США морські катери Metal Shark
Як зазначили у Держприкордонслужбі, катери обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження, що робить їх маневреними, швидкісними та ергономічними.
Прикордонники вже використовують їх на морській та річковій ділянках кордону для охорони та оборони, а також залучають до забезпечення безпекової складової морського коридору в Чорному морі.
Точний тип катерів не вказано, але, судячи з опублікованих фото, Україна отримала Metal Shark 45 Defiant.
Естонія передала Україні два патрульні катери
Естонія в координації з Данією передала Україні у квітні 2024 року два патрульні катери. Зокрема, для захисту морських шляхів у Чорному морі.
І ось знову! Естонія передала Україні два патрульні катери в координації з країною-союзником Данією. Така підтримка допомагає Україні убезпечити життєво важливі морські шляхи та захистити свої води, щоб зупинити російську агресію.
Естонці передали українцям сторожові катери EML Roland (Р01) і EML Risto (Р02).
Ці катери майже нові. Обидва були взяті на озброєння ВМС Естонії у 2020 році. Їх побудувала компанія Baltic Workboats (BWB).
Тепер Roland і Risto отримали нові імена — «Ірпінь» (вже колишній Risto) і «Рені» (Roland).
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