Українські прикордонники отримали від США швидкісні катери Metal Shark — фото

Сполучені Штати Америки передали для Морохорони Держприкордонслужби України швидкісні катери Metal Shark. Їх вже використовують для захисту на морській та річковій ділянках кордону.

Україна отримала від США морські катери Metal Shark

Як зазначили у Держприкордонслужбі, катери обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження, що робить їх маневреними, швидкісними та ергономічними.

Прикордонники вже використовують їх на морській та річковій ділянках кордону для охорони та оборони, а також залучають до забезпечення безпекової складової морського коридору в Чорному морі.

Точний тип катерів не вказано, але, судячи з опублікованих фото, Україна отримала Metal Shark 45 Defiant.

Metal Shark 45 Defiant

Ці катери мають суцільноалюмінієву конструкцію, а довжина їх корпусу складає 13,8 м, ширина — 4,6 м. Катери можуть розвивати швидкість 35-40 вузлів. Поширити

Естонія передала Україні два патрульні катери

Естонія в координації з Данією передала Україні у квітні 2024 року два патрульні катери. Зокрема, для захисту морських шляхів у Чорному морі.

І ось знову! Естонія передала Україні два патрульні катери в координації з країною-союзником Данією. Така підтримка допомагає Україні убезпечити життєво важливі морські шляхи та захистити свої води, щоб зупинити російську агресію.

Естонці передали українцям сторожові катери EML Roland (Р01) і EML Risto (Р02).

Ці катери майже нові. Обидва були взяті на озброєння ВМС Естонії у 2020 році. Їх побудувала компанія Baltic Workboats (BWB).

Тепер Roland і Risto отримали нові імена — «Ірпінь» (вже колишній Risto) і «Рені» (Roland).