ВМС ВСУ включили в состав два новых эстонских катера — фото
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Украина
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ВМС ВСУ включили в состав два новых эстонских катера — фото

ВМС ВСУ
катер
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Военно-морские силы Вооруженных сил Украины включили в свой состав два новых катера, которые в конце апреля этого года передала Эстония.

Какие катера получили ВМС ВСУ от Эстонии

Прессслужба ВМС подтвердила, что эстонцы передали сторожевые катера EML Roland (Р01) и EML Risto (Р02).

Эти катера почти новые. Оба были взяты на вооружение ВМС Эстонии в 2020 году. Их выстроила компания Baltic Workboats (BWB).

Эти катера предназначены для работы в экстремальных погодных условиях и достаточно маневренны. На вооружении у них два крупнокалиберных пулемета калибра 12,7 мм и дистанционно управляемая боевая станция FN Sea deFNder (12,7 мм).

Теперь Roland и Risto получили новые имена — «Ирпень» (уже бывший Risto) и «Рени» (Roland).

Командование ВМС ВСУ вместе с эстонскими коллегами провели церемонию поднятия военно-морских флагов на катерах. Теперь они официально в строю и будут выполнять боевые задания, в том числе по защите гражданского судоходства.

Помощь Украине от Эстонии

Ранее Эстония предоставила Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины и гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и сухие пайки.

Кроме того, Эстония не только дает Украине оружие, но и сотрудничает с другими странами для усиления этой помощи. Так, в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией переданы полевые госпитали.

20 марта Эстония объявила о новом пакете военной помощи в 20 млн евро. Туда вошли безоткатные пушки, взрывчатка, разные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы и снайперское снаряжение.

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