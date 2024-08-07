Украинские пограничники задержали в Одесской области грузовик с почти 50 уклонистами

Антирекорд: ГПСУ задержала 48 уклонистов в одном КамАЗе

По оперативной информации, охранники госграницы с использованием беспилотника проследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик.

Автомобиль марки "КамАЗ", несмотря на отсутствие каких-либо условий для перевозки людей, "под верх" был "забит" мужчинами. Поделиться

Всего фигуранты уголовного дела пытались незаконно доставить в Молдову через приднестровский сегмент 48 мужчин призывного возраста (по данным полиции из разных регионов Украины, в возрасте от 21 до 48 лет).

Оперативники ГНСУ установили, что стоимость такой "комфортабельной" поездки составляла 150 тысяч гривен с каждого "клиента". Указанную сумму последние должны были оплатить организатору — админу одного из телеграмм-каналов, в случае их успешной переправки.

Уклоняющие границы Украины с Молдовой

Чтобы добраться до границы, мужчин на определенных местах остановки забирал водитель грузовика. Однако не суждено — всех пассажиров задержали, а грузовик изъяли. Следственные действия продолжаются. Поделиться

Что известно о переговорах Украины и Молдовы по возвращению ухилянцев

По словам посла Украины в Молдове Марко Шевченко, представители обеих стран ведут переговоры о возвращении в Украину граждан призывного возраста, которые уклоняются от прохождения военной службы.

По словам Шевченко, сейчас у Киева есть диалог с Кишиневом по возвращению украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову и скрываются там.

Посол отметил, что некоторое количество уклонян, остановленных молдавскими пограничниками, получили убежище в этой стране.

Еще определенное количество находятся непонятно где.