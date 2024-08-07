Украинские пограничники задержали в Одесской области грузовик с почти 50 уклонистами

В Одесской области пограничники Подольского отряда совместно с правоохранителями задержали большую группу нарушителей государственной границы.
Главные тезисы
- Украинские пограничники задержали грузовик с почти 50 уклонистами в Одесской области.
- Украина и Молдова проводят переговоры о возвращении уклоняющихся от мобилизации.
- Группа нарушителей пыталась незаконно доставить 48 мужчин призывного возраста через границу в Молдову.
- ГПСУ установила, что стоимость подобной переправки составляла 150 тыс грн с каждого клиента.
Антирекорд: ГПСУ задержала 48 уклонистов в одном КамАЗе
По оперативной информации, охранники госграницы с использованием беспилотника проследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик.
Всего фигуранты уголовного дела пытались незаконно доставить в Молдову через приднестровский сегмент 48 мужчин призывного возраста (по данным полиции из разных регионов Украины, в возрасте от 21 до 48 лет).
Оперативники ГНСУ установили, что стоимость такой "комфортабельной" поездки составляла 150 тысяч гривен с каждого "клиента". Указанную сумму последние должны были оплатить организатору — админу одного из телеграмм-каналов, в случае их успешной переправки.
Что известно о переговорах Украины и Молдовы по возвращению ухилянцев
По словам посла Украины в Молдове Марко Шевченко, представители обеих стран ведут переговоры о возвращении в Украину граждан призывного возраста, которые уклоняются от прохождения военной службы.
По словам Шевченко, сейчас у Киева есть диалог с Кишиневом по возвращению украинцев призывного возраста, которые сбежали в Молдову и скрываются там.
Посол отметил, что некоторое количество уклонян, остановленных молдавскими пограничниками, получили убежище в этой стране.
Еще определенное количество находятся непонятно где.
Их не задерживают, они, вероятно, либо остаются на территории Молдовы, либо едут в другие страны. Точной статистики о количестве таких людей нет. Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку — что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища.
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