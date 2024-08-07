Українські прикордонники затримали на Одещині вантажівку з майже 50 ухилянтами
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники затримали на Одещині вантажівку з майже 50 ухилянтами

ДПСУ
Ухилянти

На Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу порушників державного кордону.

Головні тези:

  • Прикордонники затримали вантажівку з майже 50 ухилянтами на Одещині.
  • Україна та Молдова проводять переговори щодо повернення ухилянтів від мобілізації.
  • Незаконно доставити людей через кордон намагались українці різного віку.

Антирекорд: ДПСУ затримала 48 ухилянтів в одному КамАЗі

За оперативною інформацією, охоронці держрубежу з використанням безпілотника простежили рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку.

Автомобіль марки "КамАЗ", попри відсутність будь-яких умов для перевезення людей, "під верх" був "забитий" чоловіками.

Всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку (за даними поліції — з різних регіонів України, віком від 21 до 48 років).

Оперативники ДПСУ встановили, що вартість такої "комфортабельної" поїздки складала 150 тисяч гривень з кожного "клієнта". Вказану суму останні мали сплатити організатору — адміну одного з телеграм-каналів, у разі їх успішного переправлення.

Ухилянти на кордоні України з Молдовою

Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки. Однак не судилося — всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили. Наразі слідчі дії тривають.

Що відомо про переговори України та Молдови щодо повернення ухилянтів

За словами посла України в Молдові Марко Шевченка, наразі представники обох країн ведуть переговори щодо повернення до України громадян призовного віку, які ухиляються від проходження військової служби. 

За словами Шевченка, наразі Київ має діалог з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови і переховуються там.

Посол зазначив, що деяка кількість ухилянтів, зупинених молдовськими прикордонниками, отримали притулок у цій країні.

Ще певна кількість перебувають незрозуміло де.

Їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає. Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці — що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку.

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