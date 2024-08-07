Українські прикордонники затримали на Одещині вантажівку з майже 50 ухилянтами

Антирекорд: ДПСУ затримала 48 ухилянтів в одному КамАЗі

За оперативною інформацією, охоронці держрубежу з використанням безпілотника простежили рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку.

Автомобіль марки "КамАЗ", попри відсутність будь-яких умов для перевезення людей, "під верх" був "забитий" чоловіками. Поширити

Всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку (за даними поліції — з різних регіонів України, віком від 21 до 48 років).

Оперативники ДПСУ встановили, що вартість такої "комфортабельної" поїздки складала 150 тисяч гривень з кожного "клієнта". Вказану суму останні мали сплатити організатору — адміну одного з телеграм-каналів, у разі їх успішного переправлення.

Ухилянти на кордоні України з Молдовою

Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки. Однак не судилося — всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили. Наразі слідчі дії тривають. Поширити

Що відомо про переговори України та Молдови щодо повернення ухилянтів

За словами посла України в Молдові Марко Шевченка, наразі представники обох країн ведуть переговори щодо повернення до України громадян призовного віку, які ухиляються від проходження військової служби.

За словами Шевченка, наразі Київ має діалог з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови і переховуються там.

Посол зазначив, що деяка кількість ухилянтів, зупинених молдовськими прикордонниками, отримали притулок у цій країні.

Ще певна кількість перебувають незрозуміло де.