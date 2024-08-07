Українські прикордонники затримали на Одещині вантажівку з майже 50 ухилянтами

На Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу порушників державного кордону.
Головні тези:
- Прикордонники затримали вантажівку з майже 50 ухилянтами на Одещині.
- Україна та Молдова проводять переговори щодо повернення ухилянтів від мобілізації.
- Незаконно доставити людей через кордон намагались українці різного віку.
Антирекорд: ДПСУ затримала 48 ухилянтів в одному КамАЗі
За оперативною інформацією, охоронці держрубежу з використанням безпілотника простежили рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку.
Всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку (за даними поліції — з різних регіонів України, віком від 21 до 48 років).
Оперативники ДПСУ встановили, що вартість такої "комфортабельної" поїздки складала 150 тисяч гривень з кожного "клієнта". Вказану суму останні мали сплатити організатору — адміну одного з телеграм-каналів, у разі їх успішного переправлення.
Що відомо про переговори України та Молдови щодо повернення ухилянтів
За словами посла України в Молдові Марко Шевченка, наразі представники обох країн ведуть переговори щодо повернення до України громадян призовного віку, які ухиляються від проходження військової служби.
За словами Шевченка, наразі Київ має діалог з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови і переховуються там.
Посол зазначив, що деяка кількість ухилянтів, зупинених молдовськими прикордонниками, отримали притулок у цій країні.
Ще певна кількість перебувають незрозуміло де.
Їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає. Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці — що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку.
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