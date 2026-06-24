Украинские силы уничтожили более 60 тыс тонн боеприпасов возле Петербурга

24 июня глава государства Владимир Зеленский заявил, что усилиями украинских воинов ликвидировано более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Санк-Петербурга в России.

Глава ГУР доложил о новых успехах Сил обороны Украины

Как отметил Зеленский, он заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко.

Среди недавних результативных поражений на территории оккупанта стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Петербурга. Владимир Зеленский Президент Украины

Более того, удалось успешно поразить важные вражеские цели из перечня российских военных производств.

Речь идет о предприятиях, производящих радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд оккупантов.

На фоне последних событий власти РФ решили экстренно переместить системы ПВО из российских регионов к Москве и к Керченскому мосту.

Фактически, именно эти два периметра россияне получили команды защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Президент также получил данные о состоянии российского ракетного производства и стратегической военной авиации, а также анонсировал новые операции.