Українські сили знищили понад 60 тис тонн боєприпасів біля Петербурга

24 червня глава держави Володимир Зеленський заявив, що зусиллями українських воїнів ліквідовано більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Санк-Петербурга в Росії.

Глава ГУР доповів про нові успіхи Сил оборони України

Як зазначив Зеленський, він заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка.

Серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Володимир Зеленський Президент України

Ба більше, вдалося успішно уразити важливі ворожі цілі із переліку російських воєнних виробництв.

Йдеться про підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб окупантів.

На тлі останніх подій влада РФ вирішила екстрено перемістити системи ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту.

Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки, — наголосив Зеленський. Поширити

Також президент отримав дані про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації, а також анонсував нові операції.