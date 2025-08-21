Генштаб ВСУ сообщил об удачной спецоперации Сил специальных операций во временно оккупированном Крыму. Да, нарушена логистика армии РФ на станции Джанкой.
Главные тезисы
- Украинские спецназовцы успешно провели операцию у железнодорожной станции Джанкой в оккупированном Крыму, нарушив логистику армии РФ.
- Атака на поезда с горюче-смазочными материалами нанесла серьезный удар по обеспечению южной группировки российских войск.
- Специальные действия украинских сил специальных операций в Крыму усложнили ситуацию для российских войск, подчеркивая их неустойчивость в регионе.
ССО поразили поезда с горюче-смазочными материалами в Джанкое
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой.
Операция прошла в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.
В результате специальных действий усложнено обеспечение южной группировки российских войск.
Силы специальных операций: Всегда за границей!
