Украинские спецназовцы поразили железнодорожную станцию Джанкой в оккупированном Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украинские спецназовцы поразили железнодорожную станцию Джанкой в оккупированном Крыму

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

Генштаб ВСУ сообщил об удачной спецоперации Сил специальных операций во временно оккупированном Крыму. Да, нарушена логистика армии РФ на станции Джанкой.

Главные тезисы

  • Украинские спецназовцы успешно провели операцию у железнодорожной станции Джанкой в оккупированном Крыму, нарушив логистику армии РФ.
  • Атака на поезда с горюче-смазочными материалами нанесла серьезный удар по обеспечению южной группировки российских войск.
  • Специальные действия украинских сил специальных операций в Крыму усложнили ситуацию для российских войск, подчеркивая их неустойчивость в регионе.

ССО поразили поезда с горюче-смазочными материалами в Джанкое

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой.

Операция прошла в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

В результате специальных действий усложнено обеспечение южной группировки российских войск.

Силы специальных операций: Всегда за границей!

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" в России — под ударом еще одна нефтебаза
"Бавовна" в Брянске - что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Горит и взрывается Сызранский НПЗ — видео
Украина атаковала Сызранский НПЗ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Воронежской и Ростовской областях РФ звучала громкая "бавовна" — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?