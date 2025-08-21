Українські спецпризначенці уразили залізничну станцію Джанкой в окупованому Криму
Українські спецпризначенці уразили залізничну станцію Джанкой в окупованому Криму

бавовна

Генштаб ЗСУ повідомив про вдалу спецоперацію Сил спеціальних операцій у тимчасово окупованому Криму. Так, порушена логістика армії РФ на станції Джанкой.

Головні тези:

  • Спецпризначенці провели вдалу операцію поблизу залізничної станції Джанкой.
  • Українські сили порушили логістику армії РФ, уразивши потяги з паливно-мастильними матеріалами.
  • Подія сталася у ніч на 21 серпня та ускладнила забезпечення південного угруповання російських військ.

ССО уразили потяги з паливно-мастльними матеріалами у Джанкої

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой.

Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!

