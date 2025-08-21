Українські спецпризначенці уразили залізничну станцію Джанкой в окупованому Криму

Генштаб ЗСУ повідомив про вдалу спецоперацію Сил спеціальних операцій у тимчасово окупованому Криму. Так, порушена логістика армії РФ на станції Джанкой.
Головні тези:
- Спецпризначенці провели вдалу операцію поблизу залізничної станції Джанкой.
- Українські сили порушили логістику армії РФ, уразивши потяги з паливно-мастильними матеріалами.
- Подія сталася у ніч на 21 серпня та ускладнила забезпечення південного угруповання російських військ.
ССО уразили потяги з паливно-мастльними матеріалами у Джанкої
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой.
Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.
Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.
Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-