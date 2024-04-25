Украинские военные эффектно уничтожили "Бук-М1" РФ — видео

Бойцы сил специальных операций (ССО) помогли уничтожить российский "Бук-М1". Его как раз готовили к пуску ракет.
Как ВСУ уничтожили "Бук-М1" РФ
Бойцы передали координаты враждебной цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны.
"Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты — он был оперативно уничтожен, добавили в ССО.
Ситуация на фронте
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 462980 (+1040) человек,
танков — 7255 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 13942 (+14) ед,
артиллерийских систем — 11836 (+28) ед,
РСЗО — 1049 (+1) ед,
средства ПВО — 772 (+1) ед,
самолетов — 348 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9449 (+10),
крылатые ракеты — 2118 (+1),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 15949 (+57) ед,
специальная техника — 1946 (+2)
Украинские военные отразили 27 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация уничтожила 3 разведывательные дроны противника.
В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска пытаются добиться тактически значимых успехов на Авдеевском направлении. ВСУ продвинулись в Крынках Херсонской области и сохраняют позиции в населенном пункте.
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