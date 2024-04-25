Украинские военные эффектно уничтожили "Бук-М1" РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские военные эффектно уничтожили "Бук-М1" РФ — видео

ССО
всу
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Бойцы сил специальных операций (ССО) помогли уничтожить российский "Бук-М1". Его как раз готовили к пуску ракет.

Как ВСУ уничтожили "Бук-М1" РФ

Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений обнаружили готовящийся к пуску ракет зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, — говорится в сообщении.

Бойцы передали координаты враждебной цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны.

"Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты — он был оперативно уничтожен, добавили в ССО.

Ситуация на фронте

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 462980 (+1040) человек,

  • танков — 7255 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин — 13942 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 11836 (+28) ед,

  • РСЗО — 1049 (+1) ед,

  • средства ПВО — 772 (+1) ед,

  • самолетов — 348 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9449 (+10),

  • крылатые ракеты — 2118 (+1),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 15949 (+57) ед,

  • специальная техника — 1946 (+2)

Украинские военные отразили 27 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация уничтожила 3 разведывательные дроны противника.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска пытаются добиться тактически значимых успехов на Авдеевском направлении. ВСУ продвинулись в Крынках Херсонской области и сохраняют позиции в населенном пункте.

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