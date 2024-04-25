Українські військові ефектно знищили "Бук-М1" РФ — відео

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) допомогли знищити російський "Бук-М1". Його саме готували до пуску ракет.

Як ЗСУ знищили "Бук-М1" РФ

Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет, — йдеться у повідомленні. Поширити

Бійці передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони.

"Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети — його було оперативно знищено, додали в ССО.

Ситуація на фронті

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 462980 (+1040) осіб,

танків — 7255 (+13) од,

бойових броньованих машин — 13942 (+14) од,

артилерійських систем — 11836 (+28) од,

РСЗВ — 1049 (+1) од,

засоби ППО — 772 (+1) од,

літаків — 348 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9449 (+10),

крилаті ракети — 2118 (+1),

кораблі /катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 15949 (+57) од,

спеціальна техніка — 1946 (+2)

Українські військові відбили 27 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська намагаються досягти тактично значущих успіхів на Авдіївському напрямку. ЗСУ просунулися у Кринках Херсонської області та зберігають позиції у населеному пункті.