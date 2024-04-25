Українські військові ефектно знищили "Бук-М1" РФ — відео

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) допомогли знищити російський "Бук-М1". Його саме готували до пуску ракет.
Як ЗСУ знищили "Бук-М1" РФ
Бійці передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони.
"Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети — його було оперативно знищено, додали в ССО.
Ситуація на фронті
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 462980 (+1040) осіб,
танків — 7255 (+13) од,
бойових броньованих машин — 13942 (+14) од,
артилерійських систем — 11836 (+28) од,
РСЗВ — 1049 (+1) од,
засоби ППО — 772 (+1) од,
літаків — 348 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9449 (+10),
крилаті ракети — 2118 (+1),
кораблі /катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 15949 (+57) од,
спеціальна техніка — 1946 (+2)
Українські військові відбили 27 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська намагаються досягти тактично значущих успіхів на Авдіївському напрямку. ЗСУ просунулися у Кринках Херсонської області та зберігають позиції у населеному пункті.
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