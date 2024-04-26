По информации представителей командования ОСУВ "Одесса", в Запорожской области в районе Орехова и на левобережье близ Крынок ВСУ в течение суток ликвидировали более сотни кремлевских захватчиков.
Что известно о потерях оккупационной армии РФ на юге Украины
Отмечается, что вместе с личным составом российских окупантов также были ликвидированы десятки единиц вражеской техники и вооружений.
При этом враг продолжает попытки выбить украинских военных с текущих позиций, однако не имеет успехов и вынужден отступать с многочисленными потерями.
Отмечается, что всего за сутки на этих двух направлениях украинским военным удалось ликвидировать 113 российских окупантов.
Среди уничтоженного вражеского вооружения:
16 орудий,
3 миномета,
20 ед автобронетехники,
станция РЭБ,
комплекс видеонаблюдения "Муром-М",
камера видеонаблюдения,
3 разведывательные БпЛА,
5 аэрофотостанций,
генератор
Отмечается, что российские оккупанты не оставляют попыток проводить аэроразведку.
На ключевых направлениях за сутки зафиксирован пролет 139 соответствующих БпЛА.
Что известно о последствиях атак оккупационной армии РФ на юге Украины
В то же время военные преступники из армии РФ нанесли 4 авиаудара с применением двух управляемых авиабомб в районе Орехова в Запорожской области.
Между тем оккупанты выпустили по территории Херсонской области более 40 неуправляемых авиационных ракет.
Кроме этого, в рамках террора прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты задействовали 204 FPV-дроны, 15 ударных БПЛА типа "Ланцет".
В результате на Запорожье повреждена телевизионная башня, в Херсонской области — ранен гражданский, поврежден гражданский автомобиль и автомобиль ГСЧС.
Российские военные также не менее шести раз обстреливали из артиллерии Херсон.
Дважды били по Антоновке и Белозерке.
Также в Херсонской области обстреляны еще 18 населенных пунктов.
В ходе этих артиллерийских обстрелов ранены пять гражданских людей.
Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, дошкольное учебное заведение, торговый центр, сельхозпредприятие и гражданские автомобили.
На Днепропетровщине враг обстрелял артиллерией Никополь, Марганецкую и Мировскую общины (ранены четыре гражданских лица, повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, инфраструктурные объекты, гараж и гражданские автомобили), на Запорожье — восемь населенных пунктов, что также привело к повреждению людей.
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