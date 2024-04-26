Украинские военные нанесли армии РФ многочисленные потери на юге
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские военные нанесли армии РФ многочисленные потери на юге

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации представителей командования ОСУВ "Одесса", в Запорожской области в районе Орехова и на левобережье близ Крынок ВСУ в течение суток ликвидировали более сотни кремлевских захватчиков.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ на юге Украины

Отмечается, что вместе с личным составом российских окупантов также были ликвидированы десятки единиц вражеской техники и вооружений.

При этом враг продолжает попытки выбить украинских военных с текущих позиций, однако не имеет успехов и вынужден отступать с многочисленными потерями.

На Ореховском направлении оккупанты совершили два штурма: по одному в районе Старомайорского и Роботиного. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонской области, было три штурма в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции, — говорится в сообщении командования ОСУВ “Одесса”.

Отмечается, что всего за сутки на этих двух направлениях украинским военным удалось ликвидировать 113 российских окупантов.

Среди уничтоженного вражеского вооружения:

  • 16 орудий,

  • 3 миномета,

  • 20 ед автобронетехники,

  • станция РЭБ,

  • комплекс видеонаблюдения "Муром-М",

  • камера видеонаблюдения,

  • 3 разведывательные БпЛА,

  • 5 аэрофотостанций,

  • генератор

Отмечается, что российские оккупанты не оставляют попыток проводить аэроразведку.

На ключевых направлениях за сутки зафиксирован пролет 139 соответствующих БпЛА.

Что известно о последствиях атак оккупационной армии РФ на юге Украины

В то же время военные преступники из армии РФ нанесли 4 авиаудара с применением двух управляемых авиабомб в районе Орехова в Запорожской области.

Между тем оккупанты выпустили по территории Херсонской области более 40 неуправляемых авиационных ракет.

В результате вражеского авиаудара управляемыми бомбами по Качкаровке на Херсонщине повреждено административное здание и частные жилые дома, — отмечают в ОСУО "Одесса".

Кроме этого, в рамках террора прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты задействовали 204 FPV-дроны, 15 ударных БПЛА типа "Ланцет".

В результате на Запорожье повреждена телевизионная башня, в Херсонской области — ранен гражданский, поврежден гражданский автомобиль и автомобиль ГСЧС.

Российские военные также не менее шести раз обстреливали из артиллерии Херсон.

Дважды били по Антоновке и Белозерке.

Также в Херсонской области обстреляны еще 18 населенных пунктов.

В ходе этих артиллерийских обстрелов ранены пять гражданских людей.

Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, дошкольное учебное заведение, торговый центр, сельхозпредприятие и гражданские автомобили.

На Днепропетровщине враг обстрелял артиллерией Никополь, Марганецкую и Мировскую общины (ранены четыре гражданских лица, повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, инфраструктурные объекты, гараж и гражданские автомобили), на Запорожье — восемь населенных пунктов, что также привело к повреждению людей.

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