По информации представителей командования ОСУВ "Одесса", в Запорожской области в районе Орехова и на левобережье близ Крынок ВСУ в течение суток ликвидировали более сотни кремлевских захватчиков.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ на юге Украины

Отмечается, что вместе с личным составом российских окупантов также были ликвидированы десятки единиц вражеской техники и вооружений.

При этом враг продолжает попытки выбить украинских военных с текущих позиций, однако не имеет успехов и вынужден отступать с многочисленными потерями.

На Ореховском направлении оккупанты совершили два штурма: по одному в районе Старомайорского и Роботиного. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонской области, было три штурма в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции, — говорится в сообщении командования ОСУВ “Одесса”. Поделиться

Отмечается, что всего за сутки на этих двух направлениях украинским военным удалось ликвидировать 113 российских окупантов.

Среди уничтоженного вражеского вооружения:

16 орудий,

3 миномета,

20 ед автобронетехники,

станция РЭБ,

комплекс видеонаблюдения "Муром-М",

камера видеонаблюдения,

3 разведывательные БпЛА,

5 аэрофотостанций,

генератор

Отмечается, что российские оккупанты не оставляют попыток проводить аэроразведку.

На ключевых направлениях за сутки зафиксирован пролет 139 соответствующих БпЛА.

Что известно о последствиях атак оккупационной армии РФ на юге Украины

В то же время военные преступники из армии РФ нанесли 4 авиаудара с применением двух управляемых авиабомб в районе Орехова в Запорожской области.

Между тем оккупанты выпустили по территории Херсонской области более 40 неуправляемых авиационных ракет.

В результате вражеского авиаудара управляемыми бомбами по Качкаровке на Херсонщине повреждено административное здание и частные жилые дома, — отмечают в ОСУО "Одесса". Поделиться

Кроме этого, в рамках террора прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты задействовали 204 FPV-дроны, 15 ударных БПЛА типа "Ланцет".

В результате на Запорожье повреждена телевизионная башня, в Херсонской области — ранен гражданский, поврежден гражданский автомобиль и автомобиль ГСЧС.

Российские военные также не менее шести раз обстреливали из артиллерии Херсон.

Дважды били по Антоновке и Белозерке.

Также в Херсонской области обстреляны еще 18 населенных пунктов.

В ходе этих артиллерийских обстрелов ранены пять гражданских людей.

Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, дошкольное учебное заведение, торговый центр, сельхозпредприятие и гражданские автомобили.

На Днепропетровщине враг обстрелял артиллерией Никополь, Марганецкую и Мировскую общины (ранены четыре гражданских лица, повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, инфраструктурные объекты, гараж и гражданские автомобили), на Запорожье — восемь населенных пунктов, что также привело к повреждению людей.