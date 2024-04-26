За інформацією представників командування ОСУВ “Одеса”, у Запорізькій області в районі Оріхова та на лівобережжі поблизу Кринок ЗСУ протягом доби ліквідували понад сотню кремлівських загарбників.

Що відомо про втрати окупаційної армії РФ на півдні України

Зазначається, що разом із особовим складом російських окупантів також було ліквідовано десятки одиниць ворожої техніки та озброєнь.

При цьому ворог продовжує спроби вибити українських військових з поточних позицій, однак не має успіхів і змушений відступати із численними втратами.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми: по одному у районі Старомайорського та Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було три штурми в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції, — йдеться у повідомленні командування ОСУВ “Одеса”. Поширити

Зазначається, що загалом протягом доби на цих двох напрямках українським військовим вдалось ліквідувати 113 російських окупантів.

Серед знищенного ворожого озброєння:

16 гармат,

3 міномети,

20 од автобронетехніки,

станція РЕБ,

комплекс відеоспостереження "Муром-М",

камера відеоспостереження,

3 розвідувальні БпЛА,

5 аерофотостанцій,

генератор

Зазначається, що російські окупанти не полишають спроб проводити аеророзвідку.

На ключових напрямках протягом доби зафіксовано проліт 139 відповідних БпЛА.

Що відомо про наслідки атак окупаційної армії РФ на півдні України

У той же час військові злочинці з армії РФ завдали 4 авіаудари із застосуванням двох керованих авіабомб в районі Оріхова у Запорізькій області.

Між тим окупанти випустили по території Херсонської області більше 40 некерованих авіаційних ракет.

Внаслідок ворожого авіаудару керованими бомбами по Качкарівці, що на Херсонщині, пошкоджено адміністративну будівлю та приватні житлові будинки, — зазначають в ОСУВ “Одеса”. Поширити

Окрім цього у рамках терору прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей російські окупанти задіяли 204 FPV-дрони, 15 ударних БпЛА типу "Ланцет".

Внаслідок на Запоріжжі пошкоджено телевізійну вежу, на Херсонщині — поранено цивільного, пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль ДСНС.

Російські військові також не менше 6 разів обстрілювали з артилерії Херсон.

Двічі били по Антонівці та Білозерці.

Також на Херсонщині обстріляно ще 18 населених пунктів.

Під час цих артилерійських обстрілів поранено п’ять цивільних людей.

Пошкоджено багатоповерхівку, приватні житлові будинки, дошкільний навчальний заклад, торговельний центр, сільгосппідприємство та цивільні автомобілі.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв артилерією Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади (поранено чотири цивільні особи, пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, інфраструктурні об’єкти, гараж та цивільні автомобілі), на Запоріжжі — вісім населених пунктів, що також призвело до пошкодження житла мирних людей.