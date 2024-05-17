Украинские военные тестируют новый тип БпЛА — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские военные тестируют новый тип БпЛА — видео

Военные ВСУ
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Источник:  Defense Express

Украинские военные начали испытания нового типа ударных дронов под условным названием "Дрономатка".

Что известно о новом типе БПЛА на вооружении ВСУ

Об испытаниях нового типа беспилотников сообщил оборот "Мадьяр" Бровди — командир 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Корпуса Морской Пехоты ВСУ, известного под названием "Птицы Мадяра".

В обнародованном видео отмечается, что дрон был создан волонтерами и передан для тестирования подразделения "Птицы Мадяра".

В настоящее время, как отмечают авторы материала, нет никакой конкретной информации о характеристиках этого БпЛА.

Однако само название беспилотника "Дрономатка" позволяет представить себе, что это будет за система.

Речь идет о большом и мощном дроне, который является носителем более легких ударных дронов. За счет этого уже можно увеличить дальность полета, но сама по себе дальность беспомощна, если не обеспечена связь. Поэтому второй очевидной задачей, которую должна выполнять "матка" является ретрансляция сигналов, — подчеркивают аналитики.

Что известно о новой угрозе со стороны ВСУ для авиации РФ в акватории Черного моря

Группа российских OSINT-аналитиков Lostarmour обнародовала в сети фото украинского безэкипажного катера, который использовался в качестве аналога ПВО благодаря размещению на борту авиационной ракеты класса "воздух-воздух" Р-73.

ВСУ используют безэкипажные катера с ракетами
Безекипажный катер ВСУ

Отмечается, что применение украинскими военными безэкипажных ракетных катеров впервые начало обсуждаться после публикации видео, где российский вертолет ведет огонь по одному из таких беспилотных катеров.

Украинский катер запустил ракету по вертолю Ми-8, однако она не попала.

Впрочем, появление у Украины таких БЭК все равно вызвало серьезные опасения у россиян, ведь это означает совершенно новый уровень угрозы для их авиации в акватории Черного моря.

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