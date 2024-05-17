Що відомо про новий тип БпЛА на озброєнні ЗСУ

Про випробування нового типу безпілотників повідомив оберт "Мадяр" Бровді — командир 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу Морської Піхоти ЗСУ, відомого під назвою "Птахи Мадяра".

В оприлюдненому відео зазначається, що дрон був створений волонтерами та переданий для тестування підрозділу "Птахи Мадяра".

Наразі, як зазначають автори матеріалу, не має ніякої конкретної інформації про характеристики цього БпЛА.

Однак сама назва безпілотника “Дрономатка” дозволяє уявити собі, що це буде за система.

Мова йде про великий та потужний дрон, який є носієм легших ударних дронів. За рахунок цього вже можливо збільшити дальність польоту, але сама по собі дальність безпорадна, якщо не забезпечено зв'язок. А тому другою очевидною задачею, яку має виконувати "матка" є ретрансляція сигналів, — підкреслюють аналітики. Поширити

Що відомо про нову загрозу з боку ЗСУ для авіації РФ в акваторії Чорного моря

Група російських OSINT-аналітиків Lostarmour оприлюднила в мережі фото українського безекіпажного катеру, який використовувався у якості аналогу ППО завдяки розміщенню на борту авіаційної ракети класу "повітря-повітря" Р-73.

Безекіпажний катер ЗСУ

Зазначається, що застосування українськими військовими безекіпажних ракетних катерів вперше почало обговорюватись після публікації відео, де російській гелікоптер веде вогонь по одному з таких безпілотних катерів.

Український катер запустив ракету по гелікоптеру Мі-8, однак вона не влучила.