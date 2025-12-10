Украинские воины ликвидировали еще 1010 российских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БпЛА и еще один важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1386 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего 9 декабря на фронте произошло 177 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 10 декабря 2025 года:
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 183 620 (+1 010) человек
танков — 11 404 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23 692 (+1) ед.
артиллерийских систем — 34 969 (+25) ед.
РСЗО — 1 563 (+0) ед.
средства ПВО — 1253 (+0) ед.
самолетов — 431 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 89 066 (+177) ед.
крылатые ракеты — 4058 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 69 350 (+107) ед.
специальная техника — 4 019 (+0) ед.
Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 3775 обстрелов, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4525 дронов-камикадзе.
