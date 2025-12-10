Украинские воины ликвидировали еще 1010 российских оккупантов
Украинские воины ликвидировали еще 1010 российских оккупантов

Генштаб ВСУ
ВСУ
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БпЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1386 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего 9 декабря на фронте произошло 177 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 10 декабря 2025 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 183 620 (+1 010) человек

  • танков — 11 404 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 692 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 34 969 (+25) ед.

  • РСЗО — 1 563 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1253 (+0) ед.

  • самолетов — 431 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 89 066 (+177) ед.

  • крылатые ракеты — 4058 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 69 350 (+107) ед.

  • специальная техника — 4 019 (+0) ед.

Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 3775 обстрелов, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4525 дронов-камикадзе.

