Українські воїни ліквідували ще 1010 російських окупантів

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1 386 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом 9 грудня на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 10 грудня 2025 року:
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 183 620 (+1 010) осіб
танків — 11 404 (+1) од.
бойових броньованих машин — 23 692 (+1) од.
артилерійських систем — 34 969 (+25) од.
РСЗВ — 1 563 (+0) од.
засоби ППО — 1 253 (+0) од.
літаків — 431 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 89 066 (+177) од.
крилаті ракети — 4 058 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 69 350 (+107) од.
спеціальна техніка — 4 019 (+0) од.
Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе.
