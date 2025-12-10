Українські воїни ліквідували ще 1010 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни ліквідували ще 1010 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1 386 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом 9 грудня на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.  

Втрати армії РФ станом на 10 грудня 2025 року:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 183 620 (+1 010) осіб

  • танків — 11 404 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23 692 (+1) од.

  • артилерійських систем — 34 969 (+25) од.

  • РСЗВ — 1 563 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 253 (+0) од.

  • літаків — 431 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 89 066 (+177) од.

  • крилаті ракети — 4 058 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 69 350 (+107) од.

  • спеціальна техніка — 4 019 (+0) од.

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе.

