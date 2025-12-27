Украинские воины ликвидировали еще 1240 российских захватчиков

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 26 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект армии РФ.
Главные тезисы
- Начались 1403 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 26 декабря на фронте произошло 258 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 27 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 203 310 (+1 240) человек
танков — 11 464 (+5) ед
боевых бронированных машин — 23 823 (+19) ед
артиллерийских систем — 35 542 (+33) ед
РСЗО — 1 579 (+0) ед
средства ПВО — 1 264 (+0) ед
самолетов — 434 (+0) ед
вертолетов — 347 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня — 95 539 (+205) ед
крылатые ракеты — 4 107 (+0) ед
корабли / катера — 28 (+0) ед
подводные лодки — 2 (+0) ед
автомобильная техника и автоцистерны — 71 612 (+158) ед
специальная техника — 4 029 (+0) ед
Вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемых авиабомб.
Кроме этого, совершил 3130 обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе.
