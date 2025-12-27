Украинские воины ликвидировали еще 1240 российских захватчиков

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 26 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 27 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 203 310 (+1 240) человек

танков — 11 464 (+5) ед

боевых бронированных машин — 23 823 (+19) ед

артиллерийских систем — 35 542 (+33) ед

РСЗО — 1 579 (+0) ед

средства ПВО — 1 264 (+0) ед

самолетов — 434 (+0) ед

вертолетов — 347 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня — 95 539 (+205) ед

крылатые ракеты — 4 107 (+0) ед

корабли / катера — 28 (+0) ед

подводные лодки — 2 (+0) ед

автомобильная техника и автоцистерны — 71 612 (+158) ед

специальная техника — 4 029 (+0) ед

Вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 3130 обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе.