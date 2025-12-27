Украинские воины ликвидировали еще 1240 российских захватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ликвидировали еще 1240 российских захватчиков

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 27 декабря 2025 года
Читати українською

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 26 декабря ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект армии РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1403 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • В течение 26 декабря на фронте произошло 258 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 27 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 203 310 (+1 240) человек

  • танков — 11 464 (+5) ед

  • боевых бронированных машин — 23 823 (+19) ед

  • артиллерийских систем — 35 542 (+33) ед

  • РСЗО — 1 579 (+0) ед

  • средства ПВО — 1 264 (+0) ед

  • самолетов — 434 (+0) ед

  • вертолетов — 347 (+0) ед

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 95 539 (+205) ед

  • крылатые ракеты — 4 107 (+0) ед

  • корабли / катера — 28 (+0) ед

  • подводные лодки — 2 (+0) ед

  • автомобильная техника и автоцистерны — 71 612 (+158) ед

  • специальная техника — 4 029 (+0) ед

Вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 3130 обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Киев — пострадали 5 человек
Виталий Кличко
Известны последствия новой атаки России на Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На фронте героически погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин
Денис "WhiteRex" Капустин отдал свою жизнь за Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп оценил шансы на быстрое достижение мира между Украиной и РФ
Трамп верит, что скоро завершит российско-украинскую войну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?