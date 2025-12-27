Українські воїни ліквідували ще 1240 російських загарбників

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 26 грудня ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1403-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 26 грудня на фронті відбулося 258 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 27 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 203 310 (+1 240) осіб
танків — 11 464 (+5) од
бойових броньованих машин — 23 823 (+19) од
артилерійських систем — 35 542 (+33) од
РСЗВ — 1 579 (+0) од
засоби ППО — 1 264 (+0) од
літаків — 434 (+0) од
гелікоптерів — 347 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 95 539 (+205) од
крилаті ракети — 4 107 (+0) од
кораблі / катери — 28 (+0) од
підводні човни — 2 (+0) од
автомобільна техніка та автоцистерни — 71 612 (+158) од
спеціальна техніка — 4 029 (+0) од
Вчора противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 174 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 3130 обстрілів, зокрема 115 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3624 дрони-камікадзе.
