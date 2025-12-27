Українські воїни ліквідували ще 1240 російських загарбників
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 26 грудня ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1403-тя  доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 26 грудня на фронті відбулося 258 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 27 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 203 310 (+1 240) осіб

  • танків — 11 464 (+5) од

  • бойових броньованих машин — 23 823 (+19) од

  • артилерійських систем — 35 542 (+33) од

  • РСЗВ — 1 579 (+0) од

  • засоби ППО — 1 264 (+0) од

  • літаків — 434 (+0) од

  • гелікоптерів — 347 (+0) од

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 95 539 (+205) од

  • крилаті ракети — 4 107 (+0) од

  • кораблі / катери — 28 (+0) од

  • підводні човни — 2 (+0) од

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 71 612 (+158) од

  • спеціальна техніка — 4 029 (+0) од

Вчора противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 174 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 3130 обстрілів, зокрема 115 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3624 дрони-камікадзе.

Віталій Кличко
Київ
